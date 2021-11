(Foto: picture alliance / Günther Pichlkostner / First Look / picturedesk.com)

Das Coronavirus breitet sich weiter aus - auch unter Prominenten. Eben erst hat Charlotte Würdig bekannt gegeben, dass sie und ihre beiden Kinder infiziert seien. Nun hat sich auch ihr Moderationskollege Guido Cantz angesteckt. Wo, wie und wann, weiß er nicht.

Wer am Donnerstagabend den Fernseher eingeschaltet hat, konnte Guido Cantz auf dem Ratestuhl von Günther Jauch sehen. Bei einem Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?" im Rahmen des RTL-Spendenmarathons erspielte der Moderator und Comedian 32.000 Euro für den guten Zweck. Und er stichelte gegen einen seiner prominenten Mitstreiter, der direkt neben ihm saß: "Lebt eigentlich Jürgen von der Lippe noch? Lange nichts mehr gehört von ihm!"

Der 50-Jährige dürfte jedoch weit weniger zu Scherzen aufgelegt gewesen sein, als ihm nun diese Nachricht überbracht wurde: Cantz hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dass er positiv getestet wurde, verkündete er selbst unter anderem auf seiner Instagram-Seite.

Er befinde sich nun in häuslicher Isolation, klärt Cantz seine Fans und Follower auf. Zugleich beruhigt er: "Mir geht es gut und ich habe nur leichte Symptome."

Dreharbeiten abgebrochen

Wegen seiner Infektion habe er Dreharbeiten für eine Produktion des Senders Sat.1 im Europa-Park Rust vorzeitig abbrechen müssen, erklärt der Moderator. Er sei zweifach geimpft und habe sich in den vergangenen 14 Tagen täglich getestet. Dabei sei ein PCR-Test vor seiner Anreise noch negativ ausgefallen. Das Team vor Ort habe "sich immer vorbildlich nach dem Hygienekonzept verhalten", versichert Cantz.

Er könne nicht sagen, "wann und wo ich mich infiziert habe", so der Comedian. Zahlreiche Nutzer wünschten ihm in den Kommentaren gute Besserung. Einzelne User mutmaßen aber auch, dass ein möglicher Zusammenhang mit dem Karnevalsauftakt bestehen könnte. Cantz war am 11. November bei der Karnevalssession auf dem Kölner Heumarkt aufgetreten.

Für "Wer wird Millionär?" dürfte der positive Befund des Moderators indes keine Bedeutung haben. Die Sendung, die am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde, war bereits vor einiger Zeit aufgezeichnet worden.

Comedy und TV

Cantz tourt ebenso als Komiker durch die Lande wie er in den vergangenen Jahren zahlreiche TV-Sendungen moderiert hat. Seit 2010 führt er bei der ARD etwa durch "Verstehen Sie Spaß?". Ende des Jahres gibt er die Moderation der Show jedoch ab, die dann Barbara Schöneberger übernehmen wird.

Cantz ist nur einer von vielen Prominenten, die inzwischen eine Infektion mit dem Coronavirus öffentlich gemacht haben. Nur einen Tag vor ihm hatte auch seine TV-Kollegin Charlotte Würdig erklärt, sich angesteckt zu haben. Erkrankt seien auch ihre beiden Kinder, die sie mit Rapper Sido bekam, von dem sie seit Anfang 2020 getrennt ist.