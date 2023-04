Will oder darf er nur allein kommen? Prinz Harry.

Seit Wochen wird gerätselt: Kommen sie oder kommen sie nicht? Jetzt steht fest: Nur er kommt. Alleine. Wie der Buckingham Palast offiziell mitgeteilt hat, wird Prinz Harry der Krönung seines Vaters Charles am 6. Mai beiwohnen. Seine Frau Meghan dagegen bleibt mit den beiden Kindern in den USA.

Die Nachricht ist ein Paukenschlag und dürfte für jede Menge Spekulationen darüber sorgen, was da wie genau hinter den Kulissen abgelaufen ist und besprochen wurde. Nach wochenlangem Rätselraten steht nun endlich fest: Prinz Harry wird dabei sein, wenn sein Vater als Charles III. am 6. Mai in London zum britischen König gekrönt wird. Ebenso gab der Buckingham Palast aber offiziell bekannt: Die restliche Familie des Herzogs von Sussex wird durch Abwesenheit glänzen.

Demnach reist Harry alleine von den USA, wo er seit seinem Rückzug aus der vordersten Riege der Royals mit seiner Familie lebt, nach London. Seine Frau, Herzogin Meghan, und die beiden gemeinsamen Kinder des Paares, Archie und Lilibet, bleiben dagegen in Kalifornien. Archie feiert just am 6. Mai seinen vierten Geburtstag. Seine Schwester wird im Juni zwei Jahre alt.

Nach Informationen der BBC waren Harry und Meghan bereits vor einem Monat per E-Mail kontaktiert und gefragt geworden, ob sie an der Krönung teilnehmen würden. Bisher stand die Beantwortung der Frage, ob das Paar zu der Zeremonie anreist, aber noch aus.

Welche Rolle erhält Harry?

Nun dürfte auch mit Spannung erwartet werden, welche Rolle Harry im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten einnehmen wird. Dass sein Bruder, Prinz William, als Thronfolger prominent auftreten wird, gilt als sicher. Im Falle von Harry hingegen hieß es zuletzt, mutmaßlich werde er nicht einmal dabei sein dürfen, wenn die Familie vom Balkon am Buckingham Palast den Fans der Royals zuwinken wird.

Harry hat in diversen Interviews, seiner Biografie "Reserve" (im Original: "Spare") und einer Netflix-Doku harsche Kritik an der Königsfamilie geübt. Seither gilt insbesondere sein Verhältnis zu Vater Charles und zu Bruder William als zerrüttet. So dürfte auch das Zusammentreffen der drei während der Krönung von unzähligen Beobachterinnen und Beobachtern mit Argusaugen verfolgt werden.