Harry gibt auf Wunsch seiner Ehefrau Meghan die Großwildjagd auf und trennt sich von seinen wertvollen Gewehren. Womöglich hat aber auch die Geburt seines Sohnes Archie vor genau einem Jahr mit zu dieser Entscheidung beigetragen.

Prinz Harry hat seine Jagdgewehre verkauft, weil er laut "The Sun" für seine Frau Meghan die Großwildjagd an den Nagel gehängt hat. Die beiden in Großbritannien hergestellten Feuerwaffen sollen "mindestens 50.000 Pfund wert sein", also umgerechnet etwa 57.300 Euro. Bereits fünf Monate vor dem Umzug der Kleinfamilie nach Kanada sollen sie in einem Geschäft einen neuen Besitzer gefunden haben.

Harry hat schon als Kind schießen gelernt. "The Sun" zeigt zu der Meldung ein Foto, das den heute 35-Jährigen neben einem von ihm in Argentinien erlegten Wasserbüffel im Jahr 2004 zeigt. Auch Umweltschützerin Dr. Jane Goodall, die sich im Juni 2019 erstmals mit Harry und Meghan traf, zeigte sich in der vergangenen Woche im Gespräch mit der "Radio Times" zuversichtlich, dass Harry dem "Blutsport" den Rücken kehre. Harry und sein Bruder William seien Naturschützer, betonte sie.

Archies Geburtstag im kleinen Kreis

Womöglich hat auch die Geburt von Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor ein Umdenken bei Harry bewirkt. Der feiert heute seinen ersten Geburtstag. Ein großes Fest wird es aufgrund der Corona-Pandemie aber vermutlich nicht geben, die Familie feiert wohl eher im kleinen Kreis in ihrer neuen Heimat Los Angeles.

Anfang Oktober hatten Harry und Meghan das britische Boulevardblatt "Mail on Sunday" und dessen Muttergesellschaft "Associated Newspapers" verklagt. In dem Verfahren musste Meghan jetzt einen ersten Rückschlag einstecken. Der Verlag hatte beantragt, einen Teil der Vorwürfe nicht zum Hauptverfahren zuzulassen. Der Richter gab diesem Antrag statt.

Anfang 2020 war das Paar als Senior Royals zurückgetreten. Nach dem sogenannten "Megxit" wanderten sie mit Archie erst nach Kanada und dann in die USA aus.