Jane Goodall ist eine lebende Legende. Mit ihren hautnahen Beobachtungen von Schimpansen schrieb sie als Verhaltensforscherin Geschichte. Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sind von ihr fasziniert und demonstrieren das bei einem Treffen mit der der mittlerweile 85-Jährigen.

Große Ehre und viel Vergnügen für Prinz Harry, seine Frau Herzogin Meghan und den gemeinsamen Sohn, Prinz Archie: Alle drei trafen die britische Verhaltensforscherin Dame Jane Goodall bereits vor einem Monat im Zuhause der Royals in Frogmore Cottage - ein Vorbereitungstreffen für Goodalls "Roots & Shoots Global Leadership Meeting", das nun in Windsor Castle stattfand. Fotos und ein Video von diesem offiziellen Meeting wurden inzwischen auch auf Instagram gepostet.

In dem Video ist zu sehen, wie sich der Prinz und die von Queen Elizabeth II. 2004 zur "Dame Commander of the Order of the British Empire" ernannte Forscherin herzlich umarmen. "Die beiden wagten ein improvisiertes Tänzchen und einen 'Schimpansen-Gruß', den Jane dem Herzog bei ihrem ersten Treffen beigebracht hat", so der erklärende Kommentar zu den ungewöhnlichen Bildern im Video.

Prinz Harry voll des Lobes

Doch auch über das inoffizielle Vorbereitungstreffen in Frogmore Cottage vor einigen Wochen sickerte nun Einiges aus erster Hand durch. "Er ist sehr süß und sehr freundlich", verriet Goodall britischen Medien über Baby-Prinz Archie. Über Herzogin Meghan erklärte sie: "Sie sagte mir, dass sie meine Arbeit schon immer verfolge." Doch dabei allein blieb es nicht. So sagte die Herzogin der Forscherin zufolge weiter: "Schon als ich ein Kind war, waren Sie mein Idol. Ich habe Sie mein ganzes Leben lang als Heldin verehrt."

Prinz Harry und Jane Goodall haben sich im Laufe der Jahre schon häufiger getroffen. Beim jüngsten Treffen lobte auch er die Primatologin und Anthropologin öffentlich für ihre Arbeit und ihr Mitgefühl: "Sie ist eine Frau der Freundlichkeit, Wärme, des immensen Wissens und der Sanftmut, die die Menschen genauso brauchen wie die Schimpansen", sagte er laut "The Sun". Auch er bewundere ihre Arbeit, seit er ein Kind gewesen sei, "und es war so wunderbar zu sehen, dass sie persönlich noch beeindruckender ist", schwärmte er weiter.

"Du hast ein Baby!"

Über das große Interesse der kleinen Familie an ihrer Arbeit wunderte sich die Umweltschützerin im Übrigen nicht wirklich. "Wir sprachen über 'Roots and Shoots', und ich sagte zu Harry: 'Natürlich bist du interessiert daran, du hast ein Baby!'" Er habe geantwortet: "Natürlich!"

Goodall begann in den 60er-Jahren damit, das Verhalten von Schimpansen zu untersuchen. Wie die US-Amerikanerin Dian Fossey, die sich mit Gorillas beschäftigte, verbrachte sie hierzu viel Zeit mit den Primaten in ihrem Lebensraum in Afrika. Sie gründete das Jane-Goodall-Institut, das sich als Tier- und Umweltschutzorganisation den Primaten widmet. Die von der Forscherin ins Leben gerufene Aktion "Roots & Shoots" ("Wurzeln und Sprösslinge") richtet sich an Kinder und Jugendliche, um ihr Verständnis für Natur und Umwelt zu fördern.