Vor zwei Wochen rückt die Polizei am Haus von Hayden Panettiere an. Ihr Freund Brian Hickerson wird verhaftet, weil er sie geschlagen haben soll. Und auch sonst ist der 34-Jährige kein unbeschriebenes Blatt. Nun aber wird das Paar wieder Hand in Hand in Los Angeles gesichtet.

Seit August 2018 ist US-Schauspielerin Hayden Panettiere mit Kollege Brian Hickerson zusammen. Anfang Mai wurde der 34-Jährige wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt festgenommen. Nun scheinen sich die zwei aber wieder versöhnt zu haben.

Die Ex von Boxer Wladimir Klitschko und Hickerson wurden von Paparazzi händchenhaltend in Los Angeles gesichtet, wie unter anderem die US-Website "E! News" berichtet. Es ist das erste gemeinsame Foto, seit Hickerson in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai verhaftet wurde. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie laute Schreie aus dem Haus gehört hatten. Die 29-jährige Panettiere soll laut Polizeibericht rote Stellen am Körper gehabt haben, heißt es weiter. Hickerson habe die Nacht im Arrest verbringen müssen, sei nach der Zahlung einer Kaution von 50.000 US-Dollar wieder entlassen worden. Das Paar soll vor dem Streit aus gewesen sein und getrunken haben.

"Ruft nicht die Polizei!"

Und das war nicht Hickersons erster Ausfall in diesem Jahr. Wie die US-Seite "Radar Online" berichtete, war er Ende März mit einem schwarzen SUV in drei parkende Autos und das Tor seiner Nachbarn gerast. Sein Wagen überschlug sich bei dem Crash. Ein Augenzeuge berichtete, Hickerson habe "berauscht" gewirkt. Er soll immer wieder "Ich kaufe euch zwölf Autos! Ruft nicht die Polizei!" gerufen haben.

Als die Polizei am Tatort eintraf, fehlte vom Unfallfahrer dann aber offenbar jede Spur. "Die Polizisten überprüften das Nummernschild, um festzustellen, wo er wohnt. Vor Ort machte ihnen niemand auf. Es war Fahrerflucht. Er ist einfach verschwunden", so der Augenzeuge weiter. Am nächsten Morgen erst tauchte Hickerson wieder auf, entschuldigte sich bei den Nachbarn für die Umstände und übernahm sämtliche Reparaturkosten. Anzeige wurde demnach nicht erstattet.

Hayden Panettiere war - mit einer längeren Unterbrechung - seit Anfang 2010 mit Wladimir Klitschko zusammen. Im Oktober 2013 bestätigten die beiden ihre Verlobung. Ihre gemeinsame Tochter Kaya kam im Dezember 2014 zur Welt. Seit Anfang August 2018 sollen die zwei getrennt sein.