Gerade erst ist Heidi Klum aus den Flitterwochen zurück, da wirft auch schon das nächste große Event seine Schatten voraus. Die 46-Jährige bereitet sich auf das von ihr so geliebte Halloween vor. Und Familienzuwachs gibt es außerdem.

Zuletzt weilten Heidi Klum und ihr neuer Ehemann Tom Kaulitz anlässlich ihrer Flitterwochen in Pompeji, jetzt aber ist das frischgetraute Ehepaar wieder in der Realität angekommen. Sprich, man ist daheim in Los Angeles und bereitet sich auf die nächste große Sause vor: Halloween.

Klum ist eine bekennende Freundin des US-amerikanischen Horrorfests und liebt es, sich aufwendig zu verkleiden. Ihre Kostümierungen präsentiert sie dann bei der von ihr selbst veranstalteten Party, die seit 2000 in New York stattfindet und zahlreiche Promis anlockt. Dort tauchte Klum unter anderem als Werwolf aus dem "Thriller"-Video von Michael Jackson auf, kam mal mit fünf Klon-Heidis, als Comicfigur Jessica Rabbit und knallbunter Schmetterling.

Jetzt postete sie ein Video, das zeigt, wie sie für ihr nächstes Kostüm vermessen wird. Klum steht wie angewurzelt in wenig eleganter Pose mitten im Raum, trägt kaum sichtbare Unterwäsche und High Heels, während ein Mann mit einem seltsamen Gerät in der einen und einem Laptop in der anderen Hand um sie herum läuft. "Halloween-Vorbereitung - bewege keinen Muskel", schreibt sie dazu. Mehr wird natürlich nicht verraten.

Auf den Hund gekommen

Klum und Kaulitz sind übrigens nicht allein aus Italien zurückgekehrt. Der britischen Seite "Daily Mail" liegen Paparazzi-Fotos vor, auf denen die Ankunft der beiden am Flughafen von Los Angeles dokumentiert ist. Dabei haben sie einen riesigen Irischen Wolfshund an der Leine. Auf Nachfrage erklärte Klum einem der Reporter wohl, das Tier sei erst fünf Monate alt und damit noch ein Welpe, ehe sie ihn ins Auto verfrachteten und davon fuhren.

Um den Hund wird sich am Wochenende wohl Heidi Klum kümmern müssen, denn ihr Ehemann muss auch mal wieder arbeiten. So steht auf dem Ferropolis-Gelände in Gräfenhainichen das "Tokio Hotel Summercamp 2019" an, für das Fans der Band um Tom Kaulitz und seinen Zwillingsbruder Bill für einen nicht geringen Obulus wieder einige Extras buchen konnten.