Am kommenden Donnerstag gibt es aufgrund der durch Corona bedingten Einschränkungen eine etwas andere Ausgabe des "GNTM"-Finales. Und auch sonst muss sich Heidi Klum immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Vor allem dann, wenn sie dringend neue Strähnchen braucht.

Zuletzt sah man Heidi Klum gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz eher im Hippie-Schlabberlook. Das Paar gönnt sich an den Wochenenden offenbar gern eine Auszeit von all den Oberflächlichkeiten des Modelbusiness, in dem Klum sonst zu Hause ist. Selbst bei der Punktevergabe in der Raab-ESC-Ersatzshow "Free European Song Contest" trug sie die Haare ungekämmt, dafür mit einer Blume geschmückt.

Nun rollt der durch die Corona-Krise lahmgelegte Job langsam wieder an, und so muss sich die 46-Jährige doch wieder mehr um ihr Äußeres kümmern. Dringend notwendig waren da als erstes neue Strähnchen, und trotz aller Lockerungen ist der Kontakt zwischen Friseur und Kunde unter den aktuellen Umständen schon sehr eng. Gut also, wenn man sich zu helfen weiß, um potenzielle Viren von sich fernzuhalten.

Mir ersetzt Klum

Heidi Klum zeigt auf ihrem neuesten Instagram-Foto, wie es geht. Während sie selbst sich für das Bild lasziv auf einem Stuhl in Pose bringt und dabei nichts weiter als eine Schutzmaske, einen BH, Netzstrumpfhosen und High Heels trägt, muss die Haar-Stylistin weitaus tiefer in die Trickkiste greifen. Auch sie trägt einen Mundschutz, eine Sonnenbrille, Gummihandschuhe sowie einen Schirm vor dem Oberkörper, in den sie für ihre Arme Löcher geschnitten hat. Ob dieses Vorbild nun Schule macht?

Beim "Germany's next Topmodel"-Finale am Donnerstagabend in Berlin wird Klum nicht persönlich vor Ort sein, sondern aus Los Angeles zugeschaltet. Ihre Rolle vor Ort übernimmt Rebecca Mir, die vor neun Jahren an selbiger Stelle als zweite das Finale der Modelshow verließ. Inzwischen arbeitet Mir als "Taff"-Moderatorin bei ProSieben. In der Vergangenheit verpflichtete Heidi Klum sie bei Topmodel-Finalshows immer wieder als Backstage-Reporterin. Auch war sie gemeinsam mit Ehemann Massimmo Sinató als Gast-Juror bei der diesjährigen Staffel dabei.