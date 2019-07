Es gilt inzwischen als erwiesen, dass für das kommende Wochenende die Hochzeit zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz ansteht. Mit zahlreichen Fotos und Videos aus Italien versorgt das Paar seine Instagram-Follower mit einer großen Portion Liebe.

Seit Monaten schon lässt Heidi Klum ihre Fans in schöner Regelmäßigkeit an ihrem Liebesleben teilhaben. Auf den letzten Metern des Wegs in den Hafen der Ehe legt sie nun noch einmal eine Schippe drauf und verbreitet bei Instagram nichts als Liebe.

In mehreren Videos kann der geneigte Klum-Fan ihr und Tom Kaulitz bei den Vorbereitungen zur Hochzeit zuschauen. Zumindest legen die zwei in einem Boomerang-Video bei Instagram schon mal eine Vorabversion ihres Hochzeitstanzes aufs Parkett. Ein Foto zeigt dann das Paar mit dem angehenden Klum-Schwager Bill Kaulitz vor einer traumhaften Meerkulisse, während auf einem weiteren Klum und Tom Kaulitz solo um die Wette kuscheln.

Schwanger oder nicht?

Die Gerüchteküche heizt aber ein zweites Boomerang-Video an, in dem die Kaulitz-Zwillinge und Klum - seit Tagen übrigens nur noch ganz in Weiß zu sehen - in einem Spirituosenladen stehen. An der Kasse hinter ihnen winkt eine aufgeregte Verkäuferin mit zwei Flaschen des italienischen Zitronenlikörs Limoncello, während rechter Hand die Brüder sich simultan einen Kurzen hinter die Binde kippen. Klum auf der linken Seite hingegen deutet das Trinken des alkoholischen Getränks nur an, setzt das Fläschchen lediglich kurz an die Lippen. Anzunehmen, dass nun bald wieder über eine mögliche Schwangerschaft der 45-Jährigen spekuliert wird. Schließlich führt sie Fans und Medien diesbezüglich seit Monaten immer wieder und mit viel Freude an der Nase herum.

Laut RTL-Informationen werden Klum und Kaulitz am kommenden Wochenende auf der Jacht "Christina O." vor der Küste Capris den Bund der Ehe schließen. Das nicht gerade bescheidene Boot gehörte einst dem griechisch-argentinischen Reeder Aristoteles Onassis und seiner Frau Jacky O., Witwe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy.

Klum und der 16 Jahre jüngere Tokio-Hotel-Musiker sind offiziell seit Mai 2018 ein Paar. An Weihnachten gaben sie dann via Instagram ihre Verlobung bekannt. Lange Zeit gab es nicht nur um eine vermeintliche Schwangerschaft, sondern auch um die Hochzeit ein regelrechtes Verwirrspiel. Damit ist nun vermutlich also bald Schluss. Bilder der Hochzeit wird es aber wohl erstmal nicht geben, herrscht an Bord doch angeblich ein striktes Foto-Verbot.