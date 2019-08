Die frisch vermählten Heidi Klum und Tom Kaulitz sind jetzt zu dritt. Ab sofort gehört ein zotteliger Vierbeiner zur Familie und den präsentiert die Model-Mama jetzt erstmals ganz offiziell bei Instagram.

Nach ersten Paparazzi-Fotos vom Flughafen, die Heidi Klum mit einem Irischen-Wolfshund-Welpen an der Leine zeigten, ist es nun offiziell: Anton gehört zur Familie. Mit einem Foto bei Instagram heißt Heidi Klum aka Heidi Kaulitz das Tier willkommen.

Auf dem Bild sieht man Anton auf dem Bett liegen. Laut Hashtag ist der Welpe gerade einmal fünfeinhalb Monate alt, aber schon jetzt ganz schön riesig. Irischer-Wolfshund-Rüden können eine Schulterhöhe von bis zu einem Meter erreichen. Dann dürfte das Ehepaar Klumlitz selbst in dem Bett kaum noch Platz finden.

Klum im VMA-Fieber

Wer am vergangenen Abend auf Anton aufgepasst hat, ist unklar, Heidi Klum jedenfalls war bei den MTV Video Music Awards in New Jersey zu Gast. Ohne ihren Ehemann Tom Kaulitz allerdings, denn der war wiederum mit seiner Band Tokio Hotel in Gräfenhainichen. Dort fand nämlich mal wieder das "Tokio Hotel Summercamp" statt. Inzwischen sind Tom und sein Zwillingsbruder Bill aber auch schon wieder zurück in Los Angeles, um sich von den Strapazen des mehrtätigen Events zu erholen. Schließlich steht am kommenden Wochenende vermutlich schon wieder die nächste große Party auf dem Programm, denn am Sonntag werden die Brüder 30 Jahre alt.

Und so erschien die 46-jährige Klum am Montagabend allein auf dem roten Teppich, in einem sehr kurzen Outfit mit herzförmigem Dekolleté. Solo gelang es ihr aber zumindest, sich ganz auf die Show zu konzentrieren und zahlreiche Auftritte in ihrer Instagram-Story zu posten. Zu sehen sind darin unter anderem die Auftritte von Miley Cyrus, Shawn Mendes und Taylor Swift.