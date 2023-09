Schlagerstar Heino liegt mit seinem ehemaligen Manager im Clinch. Der soll die Gage für mehrere Auftritte unterschlagen haben. Vor Gericht erzielt der 84-Jährige nun einen Erfolg, kann sich aber nicht vollumfänglich durchsetzen.

Heino hat in einem Klageverfahren gegen seinen ehemaligen Manager einen Erfolg verbucht. Das Landgericht Hamburg verurteilte den ehemaligen Manager des Sängers zur Zahlung von 76.471 Euro. Zusammen mit Zinsen belaufe sich die Summe auf 102.000 Euro, teilte ein Gerichtssprecher mit. Es gehe um Honorare für mehrere Auftritte und eine Autogrammstunde von Heino.

Diese Engagements habe der Manager noch für den 84-Jährigen organisiert, aber nicht mit ihm abgerechnet. Heino habe die nicht bezahlten Gagen in dem Verfahren auf rund 95.800 Euro beziffert, sich also nicht ganz durchsetzen können, so der Gerichtssprecher. Der Ex-Manager wiederum hatte in einer Widerklage geltend gemacht, dass Heino ihm noch Provisionen für Auftritte schulde. Die Widerklage wurde jedoch abgewiesen.

"Sehr erfreulich für uns", sagte Heino. Er habe das aber erwartet. "Logisch. Es kann ja nicht einer nicht hingehen und mir vier oder fünf Gagen nicht zahlen." Er werde das Geld in neue Musikprojekte investieren, um weiter Menschen eine Freude zu machen. Noch ist das Urteil allerdings nicht rechtskräftig. Der Ex-Manager teilte über eine Sprecherin mit, er werde gegen die Entscheidung Berufung beim Hanseatischen Oberlandesgericht einlegen.