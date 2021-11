Da zeichnet sich was ab: Helene Fischer in der Sendung "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell".

Am Samstag präsentiert Thomas Gottschalk eine Sonderausgabe von "Wetten, dass..?". Dann dürfen wir erstmals live und in Farbe einen Blick auf Helene Fischers Babybauch werfen. Doch schon jetzt gibt es Fotos von einer anderen, bereits aufgezeichneten TV-Show mit der Sängerin. Wirklich eine runde Sache!

Irgendwie haben doch alle schon lange auf diese Nachricht gewartet. Als sie dann aber wirklich kam, schlug sie natürlich dennoch ein wie eine Bombe: Helene Fischer ist schwanger und erwartet in nicht allzu ferner Zukunft ihr erstes Kind.

Fischers Auftritt in der ARD-Show wird am 20. November ausgestrahlt. (Foto: NDR / Thorsten Jander)

Ausgeplaudert hat das zunächst das Umfeld der Sängerin - ohne die Zustimmung der 37-Jährigen. Doch nachdem die News schon einmal in der Welt war, wollte Fischer auch nicht dementieren. "Nun ja, jetzt ist's raus", lautete ihr lakonischer Kommentar.

"Wetten, dass..?" und "Klein gegen Groß"

Allzu lange hätte sie die frohe Kunde aber wohl ohnehin nicht unter dem Deckel halten können. Schließlich gehört sie zum Star-Ensemble, das Thomas Gottschalk am Samstag bei seiner Sonderausgabe von "Wetten, dass..?" empfängt.

Doch auch einen anderen TV-Auftritt hat Fischer bereits absolviert. So wird sie am 20. November auch in der ARD-Sendung "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" zu sehen sein. Bis die ausgestrahlt wird, ist es zwar noch eine Weile hin. Aber tatsächlich wurde die von Kai Pflaume moderierte Sendung schon aufgezeichnet und erste Bilder der Show machen bereits die Runde.

Im siebten Monat?

Auf ihnen ist Fischer in zwei unterschiedlichen Outfits zu sehen. Einmal trägt sie ein glitzerndes schwarzes Kostüm. Das andere Mal trägt sie ein lachsfarbenes Outfit, bestehend aus einem ärmellosen Top und einer weiten Hose mit hohem Bund. Vor allem in diesem Aufzug ist der Babybauch der Schlagerkönigin nicht mehr zu übersehen. Unter ihrem Top zeichnet sich dann doch eine deutliche Kugel ab.

Viele werden bei ihr nun ganz genau hinsehen. (Foto: NDR / Thorsten Jander)

Zuletzt hatte die "Bild"-Zeitung gemeldet, Fischer sei bereits im siebten Monat schwanger. Ganz so weit dürfte es den Aufnahmen nach womöglich noch nicht sein. Wann die Geburt des Kindes, dessen Vater der Tänzer Thomas Seitel ist, wirklich ansteht, verrät die Sängerin aber ja vielleicht bei einem ihrer kommenden TV-Auftritte. Denn: "Jetzt ist's raus" - da kommt es auf dieses Detail ja wohl auch nicht mehr an.