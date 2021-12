Als Mitglied des britischen Königshauses hat Herzogin Kate meist alle Hände voll zu tun. Doch trotz ihrer vielen Verpflichtungen soll sie sehr involviert sein, was die Erziehung ihrer drei Kinder anbelangt. Dabei beachtet sie einem Insider zufolge drei goldene Regeln.

Herzogin Kate hat ohne Frage oftmals viel zu tun - nicht nur in offizieller Rolle als Royal, sondern auch mit ihren Kindern. Kate soll drei besondere Regeln haben, an die sie sich im Umgang mit Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) halten soll, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William hat.

Zu Hause sei Kate unter anderem für die Terminpläne der Kids zuständig, erklärt ein Insider dem US-Magazin "People". Die Herzogin sei "enorm involviert", wenn es um jeden einzelnen Teil des Tages ihrer Kinder gehe.

Draußen spielen, gemeinsame Zeit

Zunächst halte Kate es laut des Berichts demnach für sehr wichtig, dass die Kinder im Freien spielen. Sie selbst hatte 2020 in einem Podcast verraten, dass sie besonders dann glücklich sei, wenn sie draußen auf dem Land Zeit mit ihrer Familie verbringen könne und sich alle schön schmutzig gemacht haben.

Ihre zweite Regel sei angeblich, sich auch diese Zeit für ihre Familie zu nehmen, um gemeinsam spaßige Aktivitäten zu unternehmen. William und Kate machen demnach beispielsweise oftmals Fahrradausflüge mit den Kindern oder verbringen einige Stunden am Strand. In einem kurzen Familienvideo, das die beiden zu ihrem zehnten Hochzeitstag im Frühjahr unter anderem bei Instagram veröffentlichten, sind die Royals auch beim Spielen in der Natur zu sehen.

Als dritte Regel habe sich Kate angeblich vorgenommen, wie schon erwähnt, trotz aller Arbeit immer so involviert wie möglich zu sein, wenn es um die Kinder geht. So kümmere das Paar sich etwa auch darum, die Kleinen von der Schule abzuholen oder einzugreifen, wenn es Streitigkeiten darum gebe, welche Musik beim Frühstück gespielt werden solle. "Kate mag es, ein normales Leben zu führen", wird eine anonyme Quelle zitiert.