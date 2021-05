Bio-Samen, afrikanische Spezialitäten und alkoholfreier Genuss - in der "Höhle der Löwen" dreht sich wieder mal viel um Speis und Trank. Aber nicht nur. Es wird auch tapeziert und in der Sonne gebadet, ohne sich dabei den Rücken krumm zu machen und die Gesundheit zu gefährden.

"primoza"

Manuela Baron, Orlando Zaddach und Tobias Aufenanger hoben ihr Start-up "primoza" 2018 aus der Taufe. Die drei Gründer verbinden den klassischen Kalender mit dem Trendthema Home Gardening. "Menschen lieben es, wieder selbst aktiv zu werden und ihr eigenes Gemüse zu ernten. Jetzt können sie diese Inspiration auch verschenken", erklärt Baron.

Orlando Zaddach (l.), Manuela Baron und Tobias Aufenanger werben für "primoza". (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

Der Clou: Ihr Wandkalender enthält Samenpapier mit Bio-Saatgut, das sich direkt einpflanzen lässt. Wissenswertes und Tipps zu den einzelnen Blumen- und Gemüsesorten finden sich auf den Kalenderblättern. Alles was es braucht, ist ein Fenster oder einen Balkon, einen Topf mit etwas Erde, etwas Wasser und ein kleines bisschen Geduld.

Neben verschiedenen Kalendern bietet "primoza" auch einpflanzbare Grußkarten, ausgefallenes Bio-Saatgut und Einpflanzhilfen wie Erde, Töpfe und Co. an. In den ersten zwei Jahren hat das Start-up bereits über 80.000 Kunden für seine Produkte begeistern können und einen Umsatz von über zwei Millionen Euro erzielt. Das Wachstum soll weitergehen. Dafür benötigt das Trio 300.000 Euro und bietet 7,5 Prozent seiner Firmenanteile an.

"Ndeyefoods"

Die Wurzeln von N'deye Fall-Kuete aus Hamburg liegen in West-Afrika. Aufgewachsen in Togo und an der Elfenbeinküste hat die Gründerin dank ihrer Oma die Leidenschaft für das Kochen entdeckt. Auch als sie 2005 nach Deutschland kam, hat sie ihre Gerichte aus der Heimat weiterhin zubereitet.

In den Afrikashops gibt es alle Zutaten - doch afrikanisch zu kochen, kann sehr aufwendig sein. "Aber auch bei mir gibt es Tage, an denen ich keine Zeit in der Küche verbringen möchte. Deshalb entwickelte ich 'Ndeyefoods'. Gourmetsoßen mit einer westafrikanischen Note", so die gelernte Betriebswirtin.

Die Basis der Soßen besteht aus regionalem Gemüse und Obst, abgestimmt mit afrikanischen Gewürzen. Das Sortiment besteht aus acht verschiedenen Sorten, sie sind frei von künstlichen Aromen, Konservierungsstoffen und Zuckerzusatz. Das Ziel der Gründerin ist es, die Produkte im Lebensmitteleinzelhandel zu platzieren. Um einen Investor für sich zu gewinnen, bietet sie 25 Prozent ihrer Firmenanteile für 130.000 Euro an.

"ajuma"

Sonne tut gut - doch nur im richtigen Maß. Bei zu viel UV-Strahlung kommt es zu einem schmerzhaften Sonnenbrand und dieser steigert wiederum das Risiko, noch schwerer zu erkranken: Alleine in Deutschland erhält alle zweieinhalb Minuten jemand die Diagnose Hautkrebs.

Mit "ajuma" soll das Sonnenbaden unbeschwerter werden. (Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Wie stark ist die Sonne gerade? Wie sollte ich mich am besten schützen? Und wie lange sollte ich maximal in der Sonne bleiben? Annette Barth (Wirtschaftspsychologin) und Julian Meyer-Arnek (Doktor der Physik, Wissenschaftler und Atmosphärenforscher) haben den UV-Bodyguard "ajuma" entwickelt, der je nach Hauttyp und verwendeter Sonnencreme angepasst werden kann. Der Sensor, der an der Kleidung oder am Handgelenk getragen wird, misst die einfallende Sonneneinstrahlung und bezieht auch Satellitendaten wie Ozonwerte in die Berechnung mit ein. Eine dazugehörige App warnt vor zu viel, aber auch vor zu wenig Sonne, denn nicht nur ein Sonnenbrand, sondern auch ein Vitamin-D-Mangel soll verhindert werden.

Um ihr Produkt auf den Markt zu bringen, benötigen Barth und Meyer-Arnek 110.000 Euro. Dafür würden sie 15 Prozent ihrer Firmenanteile abgeben.

"Laori"

Alkoholfreier Genuss - das ist das Ziel von "Laori". Stella Strüfing liebt Gin Tonic, aber nicht den Kater am nächsten Morgen. So entstand die Idee für einen alkoholfreien Gin. Die studierte Betriebswirtin war dann auf der Suche nach einem Partner, der mit ihr das Produkt zusammen weiterentwickelt. Auf einer Food-Konferenz traf sie auf den Lebensmitteltechniker Christian Zimmermann - 2019 haben sie gemeinsam gegründet.

Kann "Laori" mit herkömmlichem Gin mithalten? (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

"'Laori' ist die erste alkoholfreie Alternative zu Gin, die wie Gin schmeckt und genauso riecht", so Strüfing vor den Löwen. Zimmermann erklärt zudem: "Wir haben dafür ein extra Verfahren entwickelt, bei dem wir uns an der Destillation von Parfüm in Frankreich orientieren. Dabei werden alle Kräuter und Gewürze schonend mit Wasser destilliert. Aus unseren hochkonzentrierten Destillaten mischen wir dann unsere geheime Rezeptur."

Für "Laori" werden unter anderem Kardamom, Rosmarin und natürlich viel Wacholder verwendet. Das Getränk ist nicht nur alkoholfrei, sondern auch vegan, ohne Zucker und kalorienarm. Für ihr Start-up benötigen die beiden 175.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

"SmartQ"

Renovieren und vor allem Tapezieren kann zu einem echten Knochenjob werden. Das kennt auch der gelernte Maler und Lackierer Michael Heide aus seiner jahrelangen Berufspraxis. Um das Arbeiten künftig zu erleichtern, hat der Gründer eine ergonomische Tapezierbürste entwickelt, die für mehr Bewegungsfreiheit sorgen soll.

Michael Heide lässt seine Berufserfahrung in sein Produkt einfließen. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maur)

Der Rundgriff ermöglicht einen festen Halt. Das Handgelenk bleibt entspannt. Dank der längeren und kräftigen Borsten in der Spitze reicht die Bürste auch an schwer zugängliche Stellen wie Ecken oder hinter Heizungskörper.

Sein komplettes Erspartes von 120.000 Euro hat Heide in seine Idee gesteckt. Jetzt hofft er auf einen Löwen als Vertriebspartner an seiner Seite. Sein Angebot: 15 Prozent der Firmenanteile von "SmartQ" für 40.000 Euro.

