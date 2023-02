Iris Klein in Klinik eingeliefert

Notarzt-Einsatz in Worms

Das Fremdgeh-Drama zwischen Iris und Peter Klein verfolgen viele sicher mit Kopfschütteln oder Fremdscham. Für die Beteiligten ist die Angelegenheit jedoch bitterer Ernst. So soll Daniela Katzenbergers Mutter nun sogar von einem Notarzt behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden sein.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist seit Tagen vorbei - doch im Dunstkreis des RTL-Formats überschlagen sich die Ereignisse weiterhin. Insbesondere das Fremdgeh-Drama, das sich um Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihren Mann Peter rankt, nimmt gar kein Ende.

So sorgte soeben erst ein Video für Aufsehen, das belegen könnte, dass Iris Kleins Eifersucht doch nicht so ganz unbegründet ist. Aufgenommen am Frankfurter Flughafen scheint es Peter Klein dabei zu zeigen, wie er seine angebliche Affäre Yvonne Woelke während einer Fahrt im Aufzug küsst.

Nun deutet sich bereits die nächste dramatische Wendung an. Und bei allem Kopfschütteln und aller Fremdscham, die das Liebes-Chaos bisher bei Außenstehenden hervorgerufen hat, ist spätestens jetzt klar, dass mit dem Thema nicht länger zu spaßen ist.

"Akutmedizinische Notfallversorgung"

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

So wurde Iris Klein nach Informationen der "Bild"-Zeitung ins Krankenhaus eingeliefert. Vorausgegangen sei ein Notarzt-Einsatz in Worms, wo die 55-Jährige derzeit bei ihrer Tochter Jenny Frankhauser untergekommen sei. An dem Einsatz beteiligt waren demnach ein Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber.

Dass es einen Einsatz gegeben habe, bestätigten der Zeitung zufolge sowohl die zuständigen Behörden als auch ein Sprecher der ADAC-Luftrettung. Letzter wird mit den Worten zitiert: "Nach der Landung hat der Hubschraubernotarzt eine akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt." Die behandelte Person sei im Anschluss per Rettungswagen und in Begleitung des Hubschraubernotarztes ins Krankenhaus gefahren worden.

Besorgniserregende WhatsApp-Nachricht

Dies besorgt umso mehr, als die "Bild"-Zeitung auch einen Screenshot der bis dahin letzten von Iris Klein verfassten Status-Meldung bei WhatsApp veröffentlichte. "Lebt wohl … Ich kann nicht mehr", ist da auf schwarzem Hintergrund zu lesen.

Jenny Frankhauser wiederum hatte am Donnerstag auf Nachfrage eines Fans, wie es ihrer Mutter gehe, in einer Instagram-Story erklärt: "Gar nicht gut." Weiter wolle sie die ganze Angelegenheit jedoch nicht kommentieren. Auch nach dem mutmaßlichen Notarzt-Einsatz habe die Familie von Iris Klein keine Stellungnahme abgeben wollen, schreibt die "Bild"-Zeitung.