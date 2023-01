Seit Tagen schwelt die Ehe-Krise von Iris und Peter Klein. Daniela Katzenbergers Mutter wirft ihrem Mann vor, am Rande des Dschungelcamps in Australien fremdgegangen zu sein. Der bestreitet das vehement. Doch sie scheint ihm nicht zu glauben und nun Nägel mit Köpfen zu machen.

Im Dschungelcamp geht es hoch her. Seit Tagen tobt in der RTL-Show schon die Bolognese-Affäre um eine Lüge von Claudia Effenberg. Nun kündigt die Vorschau auf die Ausgabe am Donnerstagabend auch noch einen heftigen Zoff an, in dessen Mittelpunkt Lucas Cordalis steht.

Doch nicht nur im Camp selbst fliegen die Fetzen. Auch abseits des Lagerfeuers, das im australischen Dschungel lodert, geht es rund um "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hoch her. Und auch hierbei dreht sich alles um Mitglieder des erweiterten Cordalis-Clans.

So ist Peter Klein als Begleiter des Sängers im unweit des Camps gelegenen Versace-Hotel abgestiegen. Hier hat er sich seit seiner Ankunft besonders gut mit Yvonne Woelke verstanden, die zur Unterstützung von Dschungelcamperin Djamila Rowe in der Luxusherberge weilt. Deutlich zu gut, befand seine Frau Iris, die auch die Mutter von Daniela Katzenberger und die Schwiegermutter von Lucas Cordalis ist.

Iris Klein packt Tüten und Kartons

Dschungelcamp im TV "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist täglich um 22.15 Uhr bei RTL zu sehen, freitags bereits um 21.30 Uhr. Und natürlich ist die Sendung auch auf RTL+ abrufbar.

Aus der Ferne und auf ihrem Instagram-Account bezichtigte sie vor knapp einer Woche ihren Mann deshalb des Seitensprungs. Der weist den Vorwurf zwar ebenso vehement zurück wie seine angebliche Eroberung Yvonne. Doch Iris Klein scheint das noch immer nicht zu überzeugen. Stattdessen ist sie nun offenbar wild entschlossen, Nägel mit Köpfen zu machen - und ihre Ehe zu beenden.

Darauf lassen die jüngsten Story-Posts auf Iris Kleins mittlerweile auf privat gestellten Instagram-Account schließen. So teilte die 55-Jährige unter anderem folgenden Spruch: "Weine nicht, weil schöne Zeiten vorbei sind, sondern lächle, dass du sie erleben durftest." Dass sie offenbar wirklich gewillt ist, einen Schlussstrich unter ihre rund zwei Jahrzehnte währende Ehe zu ziehen, untermauerte sie mit den Worten: "Danke für 20 Jahre. Leb wohl …"

Noch deutlicher wurde Iris Klein in einer zweiten Botschaft. Zu einem Bild, das offenbar ausrangierte Dinge in Plastiktüten zeigt, schrieb sie: "Erst mal aussortieren … Dann Kartons packen."

Peter Klein bleibt vielleicht wirklich nichts anderes übrig, als vom fernen Australien aus zuzusehen, wie seine Ehe den Bach runtergeht. Und Lucas Cordalis hat noch nicht mal einen Schimmer davon, was in seiner Familie gerade abgeht. Aber der hat ja nun ohnehin erst einmal andere Sorgen.