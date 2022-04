In ihrer Rolle als Lilly Seefeld erlebt sie in der zugehörigen RTL-Serie mal gute und mal schlechte Zeiten. Rundweg positiv ist Iris Mareike Steen aber sicher ihr Shooting für den "Playboy" in Erinnerung. Schließlich entblättert sie sich für das Magazin bereits zum zweiten Mal.

Das erste Fotoshooting fand 2015 in New York statt. Mittlerweile hat Steen eine innere Veränderung durchgemacht, wie sie dem Magazin erklärt: "Ich bin inzwischen ganz glücklich mit meinen Kurven. Das war nicht immer so." So hätte sie kurvige Frauen zwar schön gefunden, wollte selbst aber lieber dünn sein.

So bekommt man sie bei GZSZ nicht zu sehen. (Foto: Thomas Leidig für PLAYBOY Deutschland Mai 2022)

"So etwas habe ich auch schon von vielen anderen Frauen gehört, und das finde ich sehr traurig. Inzwischen habe ich gelernt, Kurven auch an mir schön zu finden", so Steen. Heute wünsche sie sich vor allem, dass auch andere Frauen sich in ihrem Körper wohlfühlten und sich trauen würden, das zu zeigen. "Es würde mich freuen, wenn bei der einen oder anderen eine Entwicklung stattfände."

Auch zu ihrem Alter hat die 30-Jährige eine überaus positive Einstellung: "Jetzt bin ich einfach mehr Frau. Ich finde, ich wirke erwachsener, was ich ja nun mal auch bin", so die Schauspielerin. Das macht sich in mehreren Hinsichten bemerkbar: "Ich bin schon selbstbewusster und entspannter in manchen Punkten geworden."

Die Fotos erscheinen in der Mai-Ausgabe des deutschen "Playboy". (Foto: Thomas Leidig für PLAYBOY Deutschland Mai 2022)

Die Fotos sind ihrer Heimatstadt Hamburg entstanden, etwa auf einem Boot oder in einer Hafenkneipe. Für die verheiratete Steen sind sie damit auch "eine Liebeserklärung an die Stadt, an meine Familie - an alles, was ich damit verbinde".

Die Aufnahmen in Hamburg zu machen, habe sich für sie "schön und richtig" angefühlt, sagt Steen. "Ich fand toll, dass wir beim Fotoshooting wirklich die ganze Zeit in der Nähe vom Hafen waren", ergänzt sie.

Steen ist eine Hamburger Deern. (Foto: Thomas Leidig für PLAYBOY Deutschland Mai 2022)

Der neuerliche Auftritt der Schauspielerin im "Playboy" kommt zu einem perfekten Zeitpunkt: Am 11. Mai feiert GZSZ sein sage und schreibe 30-jähriges Jubiläum. Gefeiert wird dies am 12. Mai mit einer ganz besonderen Doppelfolge bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar).

Steen selbst ist seit 2010 Teil der GZSZ-Familie. Darüber hinaus wirkte sie von 2006 bis 2011 in der ZDF-Serie "Da kommt Kalle" mit und hatte Gastrollen in Formaten wie "Großstadtrevier" oder "Bettys Diagnose". 2018 nahm Steen an "Let's Dance" bei RTL teil. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc schaffte sie es bis auf den fünften Platz.

