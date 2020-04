Was will uns Mike Singer damit sagen? Das dürften sich gerade zumindest unzählige junge Fans fragen. Der Teenie-Star verbreitet eine verwirrende Abschiedsbotschaft. Und das ausgerechnet kurz vor dem Finale der TV-Show "The Masked Singer", in der er im Kostüm des Wuschels stecken könnte.

Als Mike Singer 2013 bei "The Voice Kids" mitmachte, musste er sich noch mit einem der hinteren Plätze begnügen. Doch nur wenig später legte er eine Blitzkarriere hin und macht es sich seither in der ersten Reihe des Musikgeschäfts gemütlich. Sein Debütalbum "Karma" schaffte es 2017 schnurstracks auf Platz 1 der deutschen Charts. Und auch die beiden Nachfolgealben eroberten problemlos die Spitze der Hitparade.

Unzählige Teenager liegen dem Sänger aus Baden-Württemberg zu Füßen. Davon zeugen nicht allein die knapp 1,5 Millionen Follower, die er auf Instagram hat. Und dass, da Singer im Januar gerade mal 20 Jahre jung wurde.

Doch war es das womöglich bereits mit der Karriere des Nachwuchsstars? Jedenfalls hat sich Singer zu einem ebenso radikalen wie rätselhaften Schritt auf seiner Instagram-Seite entschlossen. Er löschte sämtliche bisherigen Posts auf dem Account. Stattdessen befindet sich dort inzwischen nur noch ein einzelnes Video mit emotionalen Szenen aus seiner musikalischen Laufbahn bis zum heutigen Tag.

"Danke für alles"

Zu dem Clip schrieb Singer kurz und knapp: "Danke für alles." Verkündet er damit tatsächlich seinen Abschied? Will er sich vorübergehend oder dauerhaft aus der Öffentlichkeit zurückziehen? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Nicht wenige mutmaßen, die Aktion könnte im Zusammenhang mit dem heutigen Finale der Pro7-Show "The Masked Singer" stehen. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder spekuliert, dass sich Mike Singer im wahrsten Sinne des Wortes unter die "Masked Singer" gemischt und das Kostüm des Wuschels in der Sendung übergestreift hat. Aber auch Singers Kollegen Wincent Weiss vermuten manche hinter der Verkleidung. Um wen es sich beim Wuschel wirklich handelt, klärt sich im Finale. Und vielleicht ja auch, was es mit Singers Instagram-Aktion auf sich hat.