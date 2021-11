Anfang Oktober werden Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht zum ersten Mal Eltern. Zu diesem Zeitpunkt sind die zwei bereits getrennt. Dennoch sehen sie sich seit der Geburt der Tochter häufig. Jetzt verrät die 28-Jährige, wie es um ihren Beziehungsstatus bestellt ist.

Vor eineinhalb Monaten wird Yeliz Koc zum ersten Mal Mutter. Schon vor der Geburt von Töchterchen Snow Elanie wird bekannt, dass sie und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht sich getrennt haben. Dann aber ist der Schauspieler und Gastronom bei der Geburt dabei und auch seither immer für Mutter und Kind da. Dementsprechend kommen Gerüchte über ein mögliches Liebescomeback des Paares auf. Bei Instagram klärt Yeliz Koc ihre Follower nun über den Status Quo ihres Liebeslebens auf.

Bei einer Frage-und-Antwort-Runde in ihrer Story reagierte sie auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus nämlich so: "Better single than taken, for granted" (deutsch: "Ganz sicher lieber Single als vergeben"). Deutlicher konnte die 28-Jährige kaum ausdrücken, dass sie und Ochsenknecht nicht wieder zusammen sind. Offenbar will sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin lieber voll auf ihre Mutterrolle konzentrieren.

Zweites Kind denkbar

Ohne passenden Partner an ihrer Seite wird sich ihr Wunsch nach einem weiteren Baby aber wohl erstmal nicht erfüllen. Und der besteht, obwohl Koc wahrlich keine besonders angenehme Schwangerschaft durchlief, litt sie doch dauerhaft unter extremer Übelkeit. Das aber scheint inzwischen vergessen. Ebenfalls bei Instagram verriet sie kürzlich: "Ich möchte es auf jeden Fall irgendwann nochmal versuchen und noch ein Kind bekommen. Also dann wähle ich nochmal diese Schwangerschaft."

Bei der legte sie übrigens ordentlich an Gewicht zu. 80 Kilogramm brachte Koc kurz vor der Geburt auf die Waage, 21 Kilogramm mehr als vor der Schwangerschaft, erzählte sie ihren Fans. Doch schon vier Wochen nach der Niederkunft präsentierte sie sich schon wieder deutlich schlanker. Allerdings macht sie auch keinen Hehl daraus, dass ihr neben Tochter Snow Elanie noch etwas von der Schwangerschaft geblieben ist, und zwar die Dehnungsstreifen. Auf Bitte ihrer Fans schoss sie davon sogar ein Foto und lud es ganz offen und ehrlich in ihre Instagram-Story hoch.