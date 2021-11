Corona-Variante in Südafrika Ist das Dschungelcamp in Gefahr?

Die Corona-Krise hat auch dem Dschungelcamp schwer zugesetzt. Nach der Absage 2021 soll es Anfang 2022 zwar wieder staffinden, aber in Südafrika statt in Australien. Doch ausgerechnet hier ist jetzt eine neue Corona-Variante aufgetaucht. Hat das Folgen für die RTL-Show?

Australien ist weit weg. Zu weit weg, um eine aufwendige Show wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Pandemie-Zeiten dort zu produzieren. Also ist der Plan, die Sendung im Januar 2022 erstmals in Südafrika zu produzieren. Allerdings greift nun genau dort eine neue Variante des Coronavirus um sich.

Für die Show könnte dies durchaus Konsequenzen haben. Noch aber halte man am Drehort fest, erklärt RTL. "Für das Dschungelcamp wird weiter mit Südafrika geplant, aber natürlich unter Beobachtung der aktuellen Entwicklungen", teilt der Sender mit.

Im südlichen Afrika tritt mit der sogenannten Variante B.1.1.529 derzeit vermehrt eine neue Mutation des Coronavirus auf. Für manche Experten ist sie die "bisher schlimmste Variante". Der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, Südafrika werde zum Virusvariantengebiet erklärt. Die EU-Kommission empfiehlt den Mitgliedsstaaten, den Flugverkehr ins südliche Afrika zu beschränken.

Karten neu gemischt

Die deutsche Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war in der Vergangenheit stets in Australien gedreht worden. Auch die Briten schicken die Promis für ihre Version der Show mit dem Titel "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" regelmäßig nach down under. Der australische Ableger des Formats wiederum fand bislang bereits traditionell in Südafrika statt, unweit des Kruger-Nationalparks

Die Pandemie hat die Karten der Veranstaltungsorte jedoch neu gemischt. Das britische Dschungelcamp wird aktuell zum zweiten Mal in Folge in Wales gedreht. Die Australier sind zuletzt zu Hause geblieben und haben die Promis dort hin geschickt, wo normalerweise Deutsche und Briten gastieren. RTL wiederum wollte das Dschungelcamp 2021 eigentlich auch in Wales abhalten, ließ es angesichts der Corona-Krise dann aber doch ausfallen. Stattdessen wurde eine Ersatz-Show in Deutschland produziert.

Darüber, wer die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Dschungelcamps 2022 sein sollen, wird natürlich schon heftig spekuliert. Fest steht, dass Modemacher Harald Glööckler und Sänger Lucas Cordalis dazu gehören.