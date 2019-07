Nachtigall, ick hör dir trapp-sen! Obwohl? Bei diesen Fotos der Verlobten von Fußballtorwart Kevin Trapp rappelt es schon eher kräftig im Karton. Izabel Goulart rekelt sich braungebrannt am Pool. Warum auch nicht? Sie ist ja im Urlaub.

Sophia Thomallas Urlaub haben wir in den vergangenen Tagen ja bereits ausführlich gewürdigt. Doch die Deutsche ist selbstverständlich nicht der einzige Promi, der gerade ausgeflogen ist, um die Seele baumeln zu lassen. Gegen etwas Freizeit auf Mykonos zum Beispiel hat sogar eine Brasilianerin nichts einzuwenden.

So zeigt uns Izabel Goulart auf ihrer Instagram-Seite, wie sie es sich gerade auf der griechischen Insel gutgehen lässt. Braungebrannt rekelt sich die 34-Jährige im megaknappen orangenen Zweiteiler am Pool und kommt in ihrem Kommentar zu den Fotos zu dem Schluss: "Das Leben ist besser im Bikini."

Ein ehemaliger Engel

Wer wollte ihr da schon widersprechen? Zumal Goulart es ja wissen muss. Schließlich hat sie als Model schon so einiges angehabt - von Chanel über Jil Sander bis H&M. Auch den Tragekomfort von Dessous weiß sie zu beurteilen, schließlich war sie mehrere Jahre ein Engel der Unterwäschemarke "Victoria's Secret".

Ob ihr Herzbube, der deutsche Fußball-Torwart Kevin Trapp, auf Mykonos wohl auch mit von der Partie ist? Das verrät Goulart in ihren Instagram-Posts zwar nicht. Aber wer sich wiederum Trapps Seite in dem sozialen Netzwerk ansieht, findet auch hier ein paar Schnappschüsse aus dem Urlaubsparadies.

Ein Jahr verlobt

Feiern er und das Model auf der Insel womöglich ihren Verlobungstag? Schließlich ist es am 5. Juli genau ein Jahr her, dass sich die beiden, die seit Ende 2015 zusammen sind, auch das Eheversprechen gaben.

Darüber können wir an dieser Stelle nur spekulieren. Doch eine andere Aussage können wir mit einiger Bestimmtheit treffen. Für Trapp trifft der Satz "Das Leben ist besser im Bikini" nicht zu. Schon eher wird es bei ihm heißen: Das Leben ist besser mit Izabel Goulart - im Bikini.