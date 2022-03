Es sei ihr "scheißegal", was Leute von ihrer Glatze halten, sagt Jada Pinkett Smith.

Will Smiths Ohrfeige bei den Oscars ist noch immer in aller Munde. Auch die Kritik an ihm und seiner Rechtfertigung für seinen Ausraster wird immer lauter. Ein Video über ihre Glatze, das seine Ehefrau vor wenigen Tagen geteilt hat, macht die Sache nicht besser.

Die Backpfeife, die Will Smith dem Oscar-Moderator Chris Rock bei der Preisverleihung verpasste, sorgt noch immer für Kontroversen. Zahlreiche Prominente haben sich bereits zu dem Ausraster des Hollywood-Stars geäußert. Während die meisten die Gewalt verurteilen, gibt es ein paar Stars, die seinen Ausbruch voll und ganz nachvollziehen können.

US-Komikerin Tiffany Haddish etwa beschrieb den Moment als "wunderschön". Sie selbst sei in ihrem Leben immer "ungeschützt" gewesen, sagte sie gegenüber dem "People"-Magazin. Deswegen sei der Augenblick, in dem "ein schwarzer Mann für seine Frau" eintritt, "das Schönste, was ich je gesehen habe", gewesen. "Weil es mich glauben ließ, dass es da draußen immer noch Männer gibt, die ihre Ehefrauen lieben und sich um sie kümmern."

Für Verwirrung sorgt aber immer noch die Tatsache, dass Will Smith den Witz, den Chris Rock über den kahlgeschorenen Kopf seiner Frau Jada Pinkett Smith machte, eigentlich lustig fand. Denn wie viele andere im Publikum lachte auch er herzlich - bis er wohl den Gesichtsausdruck seiner Frau sah, die die Augen verdrehte. Erst da stand er auf, ging auf die Bühne und verpasste Rock eine Backpfeife. Später schrie er: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund."

In seiner Dankesrede, die er kurz darauf hielt, als er den Oscar als bester Hauptdarsteller in "King Richard" annahm, beschrieb Smith sich selbst unter Tränen als "Beschützer" seiner Liebsten. Und auch auf Instagram schrieb er später, der Witz über Jadas Gesundheitszustand sei "zu viel für mich zu ertragen" gewesen.

"Scheißegal, was Leute von meiner Glatze halten"

Doch angesichts eines Videos, das Jada Pinkett Smith nur wenige Tage vor der Oscarverleihung auf Tiktok geteilt hat, scheinen die Rechtfertigungen des Hollywood-Stars für seine Schelle recht überzogen zu sein. Denn wie die 50-Jährige, die an Alopezie und somit unter Haarausfall leidet, darin sagte, ist es ihr völlig egal, was andere Leute über ihre Glatze denken.

Als schwarze Frau in Hollywood habe sie immer mit ihren Haaren zu kämpfen gehabt, denn es sei immer angesagt gewesen, dass Haare "so europäisch wie möglich" aussehen sollten. "Das war wirklich herausfordernd, weil ich meine Haare wild und lockig mochte. Aber niemand wollte das, also musste ich sie immer auf eine Weise frisieren, die sich für mich nicht natürlich anfühlte, weil ich versuche, das Spiel zu spielen."

Sie habe erst lernen müssen, in Bezug auf ihre Haare nein zu sagen, führte Pinkett Smith weiter aus. Heute fühle sie aber "die Freiheit. Es ist mir scheißegal, was die Leute von meiner Glatze halten. Denn wisst ihr was? Ich liebe sie."

Dass Will Smith so übertrieben auf den Witz von Chris Rock reagiert hat, wirkt angesichts dieses Videos noch unverständlicher. Vielleicht wollte er sich aber auch für frühere Witze rächen, die der Comedian sich bei den Oscars 2016 über ihn und seine Frau erlaubt hatte. Nachdem er damals Smiths Film "Wild Wild West" verspottet hatte, machte er sich über Jada Pinkett Smith lustig, weil sie der Preisverleihung im Rahmen der "Oscars So White"-Bewegung ferngeblieben war. "Dass Jada die Oscars boykottiert, ist wie, wenn ich Rihannas Höschen boykottiere: Ich war nicht eingeladen", sagte Rock.