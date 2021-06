Vor sechs Wochen stirbt Willi Herren völlig unerwartet. Auf seine von ihm seit Kurzem getrennt lebende Ehefrau Jasmin Herren kommen schwierige Zeiten zu. Nun meldet sich die 42-Jährige erstmals wieder in den sozialen Medien, um sich bei ihren Fans zu bedanken.

Am 20. April wird Mallorca-Sänger Willi Herren tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Der Reality-TV-Star wurde nur 45 Jahre alt. Wenige Wochen zuvor hatte sich seine Ehefrau Jasmin von ihm getrennt, obwohl sie nie aufgehört hatte, ihn zu lieben, wie sie kurz zuvor noch in einem Interview mit RTL erklärte. Die Nachricht von seinem Tod traf sie hart, und auch die Streitereien mit den Kindern Herrens haben ihre Spuren hinterlassen. Jetzt meldet sie sich zum ersten Mal seit dem Tod ihres Noch-Ehemannes zu Wort und ist sichtlich in einem angeschlagenen Zustand.

"Ihr Lieben, da bin ich", eröffnet die 42-Jährige ihr Statement, das sie als Video auf ihrem auf privat gestellten Account bei Instagram hochgeladen hat. Dann bedankt sie sich bei ihren Fans, die ihr während "der schwersten Zeit" ihres Lebens beigestanden hätten: "Ihr habt mir so viel Kraft gegeben." Das sei auch der Grund, warum sie sich nun an sie wende: "Ich möchte euch etwas zurückgeben, indem ich mich jetzt melde". Beileidsbekundungen erreichten Jasmin Herren aber nicht nur aus den Reihen ihrer Fans, sondern auch von vielen Prominenten, von "Leuten, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie mir schreiben".

"Es wird weitergehen"

Den Tod Willi Herrens habe sie noch nicht verkraftet, gibt sie des Weiteren zu. "Ich hab' immer noch nicht alles begriffen, verstanden - mein Herz will das auch noch nicht." Aufgeben kommt für die Mallorca-Sängerin aber nicht infrage: "Ich stehe wieder auf, mein Mann hat das auch immer so gemacht. Und ich werde auch wieder richtig fest stehen, irgendwann. Aber im Moment bin ich noch ein bisschen wackelig." Aber Jasmin Herren ist sich sicher: "Es wird weitergehen, wie auch immer."

Jasmin und Willi Herren waren seit 2017 ein Paar und heirateten im Sommer 2018. Gemeinsam waren sie in zahlreichen TV-Formaten zu sehen, darunter "Das Sommerhaus der Stars" und bei der VIP-Ausgabe von "Temptation Island". Willi Herren hatte zuletzt allein an "Promis unter Palmen" teilgenommen, die Show wurde nach seinem Tod abgesetzt.