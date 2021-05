Nur kurze Zeit, nachdem Jasmin Herren das Grab ihres verstorbenen Ehemanns Willi Herren besucht, macht sich ein anderes Familienmitglied an ihrem Trauergesteck zu schaffen. Warum, erklärt Alessia Herren nun in einer emotionalen Instagram-Story.

Wirbel um das Grab von Willi Herren. Nach seinem plötzlichen Tod hat der Entertainer seine letzte Ruhestätte auf dem Melaten-Friedhof in Köln gefunden. Familie und Freunde erwiesen Herren am vergangenen Mittwoch mit einer emotionalen Trauerfeier die letzte Ehre. Einen Tag später nahm auch Jasmin Herren Abschied von ihrem Noch-Ehemann. Doch jetzt gibt es Streit: Willi Herrens Tochter Alessia entfernte die Schleife an einem Trauerkranz, den seine Jasmin Herren am Grab niedergelegt hatte.

Darauf stand: "Ich liebe Dich! Deine Ehefrau Jasmin. Auf ewig, in jeder Sekunde, in meinem Herzen und in meiner Seele. E Levve lang." Das Verhalten ihrer einstigen Stiefmutter empfindet Alessia Herren als scheinheilig. Bei Instagram erhebt die 19-Jährige deshalb schwere Vorwürfe: "Mein Vater wollte diese Ehe nicht mehr. Mir hat das einfach so tief im Herzen wehgetan zu lesen, dass da steht: 'Auf ewig, deine Frau'. Ich weiß zu 100 Prozent: Mein Vater hätte das nicht gewollt. Und deswegen habe ich das weggeräumt", rechtfertigt Alessia Herren ihre Tat.

Die Beziehung von Jasmin und Willi Herren erlebte so manche Hochs und Tiefs. Kurz vor Willi Herrens Tod trennten sich die beiden. "Ich fand es respektlos, dass manche Menschen Interviews geben und sich über den Tod meines Vaters profilieren wollen", sagt Alessia Herren an ihre Follower gerichtet. Ehefrau Jasmin Herren war am Mittwoch nicht zur offiziellen Beerdigung erschienen. Grund dafür seien psychische Belastungen, wie sie sagte. Es wird jedoch gemutmaßt, dass auch Unstimmigkeiten mit der Familie ihres verstorbenen Mannes bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben könnten. Einen Tag später kam die 42-Jährige in Begleitung einiger enger Freunde und eines Bodyguards, um sich zu verabschieden. Für die 19-Jährige habe Jasmin Herren so gehandelt, um in die Presse zu gelangen. "Das war eine inszenierte Nummer", sagt sie.

Die endgültige Trennung von Jasmin Herren sei nur noch Formsache gewesen. "Ich war noch vor einem Monat mit meinem Vater bei der Anwältin und wir haben die Scheidung eingeleitet. Das haben mein Herz, meine Gefühle nicht mitgemacht. Und da habe ich vielleicht nicht so gut gehandelt. Aber ich musste einfach diese Schleife abnehmen. Weil das für mich einfach zu viel ist, weil das gehört einfach nicht dahin."

Jasmin habe Willi Herren vor die Wahl gestellt, sich zwischen ihr und seinen Kindern zu entscheiden, so Alessia Herren weiter. "Das kann doch keine wahre Liebe sein. Sie wollte meinen Vater immer nur für sich allein, sie hat uns als Familie nicht akzeptiert!" Niemand möchte mehr mit Jasmin Herren Kontakt haben, sagt Alessia Herren. Inzwischen hat Jasmin Herren laut "Bild"-Zeitung Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Der Schauspieler, Sänger und Reality-TV-Star Willi Herren war am 20. April im Alter von nur 45 Jahren tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden.