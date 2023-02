Am 16. Februar startet in Berlin die diesjährige Berlinale. Zu dem Filmfest werden wieder zahlreiche Stars aus Hollywood erwartet, darunter Cate Blanchett und Helen Mirren. Aber auch deutsche Prominenz ist dabei. Neben Comedian Felix Lobrecht steht Boris Becker auf der Gästeliste.

Rund eine Woche vor Festivalbeginn hat die Berlinale das ausführliche Programm veröffentlicht. Auf der Gästeliste steht auch Ex-Tennisstar Boris Becker. Beim Festival soll wie angekündigt die Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" von Alex Gibney ihre Premiere feiern.

Die Berlinale veröffentlichte jetzt das Programm mit Terminen. Erwartet werden unter anderem auch noch die Schauspielerinnen Anne Hathaway, Cate Blanchett und Helen Mirren, Regisseur Sean Penn, Musiker Bono, die Schauspieler Peter Dinklage und Willem Dafoe sowie der Comedian Felix Lobrecht.

Spielberg bekommt Preis fürs Lebenswerk

Sean Penn präsentiert seine Ukraine-Dokumentation "Superpower". Cate Blanchett ist mit dem Musikdrama "Tár" dabei, während Hathaway und Dinklage im Film "She Came to Me" zu sehen ist. Hellen Mirren mimt in "Golda" die vierte israelische Premierministerin Golda Meir, sowie Willem Dafoe im Thriller "Inside" einen Einbrecher in einer außergewöhnlichen Situation. Felix Lobrechts Buch "Sonne und Beton" wurde von David Wnendt verfilmt und wird ebenfalls auf dem Festival gezeigt.

Regisseur Steven Spielberg, ab Donnerstag mit seinem halb-autobiografischen Werk "Die Fabelmans" im Kino vertreten, soll in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Schauspielerin Kristen Stewart wird die Internationale Jury leiten.

Und diese Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären:

"20 000 especies de abejas" ("20 000 Species of Bees") von Estibaliz Urresola Solaguren (Spanien 2023) (Weltpremiere)

"Bai Ta Zhi Guang" ("Der schattenlose Turm" von Zhang Lu (Volksrepublik China 2022) (Weltpremiere)

"Bis ans Ende der Nacht" von Christoph Hochhäusler (Deutschland 2023) (Weltpremiere)

"BlackBerry" von Matt Johnson (Kanada 2023) (Weltpremiere)

"Disco Boy" von Giacomo Abbruzzese, u.a. mit Franz Rogowski (Frankreich/Italien/Polen/Belgien 2023) (Weltpremiere/Debütfilm)

"Le grand chariot" ("The Plough") von Philippe Garrel (Frankreich/Schweiz 2022) (Weltpremiere)

"Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" von Margarethe von Trotta, u.a. mit Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld (Schweiz/Österreich/Deutschland/Luxemburg 2023) (Weltpremiere)

"Irgendwann werden wir uns alles erzählen" von Emily Atef, u.a. mit Marlene Burow und Felix Kramer (Deutschland 2023) (Weltpremiere)

"Limbo von Ivan Sen, u.a. mit Simon Baker (Australien 2023) (Weltpremiere)

"Mal Viver" ("Bad Living") von João Canijo (Portugal/Frankreich 2023) (Weltpremiere)

"Manodrome" von John Trengove, u.a. mit Jesse Eisenberg und Adrien Brody (Vereinigtes Königreich/USA 2022) (Weltpremiere)

"Music" von Angela Schanelec, u.a. mit Aliocha Schneider (Deutschland/Frankreich/Serbien 2023) (Weltpremiere)

"Past Lives" von Celine Song (USA 2022) (Internationale Premiere/Debütfilm)

"Roter Himmel" von Christian Petzold, u.a. mit Thomas Schubert, Paula Beer, Matthias Brandt (Deutschland 2023) (Weltpremiere)

"Sur l'Adamant" von Nicolas Philibert (Frankreich/Japan 2022) (Weltpremiere/Dokumentarische Form)

"The Survival of Kindness" ("Das Überleben der Freundlichkeit") von Rolf de Heer (Australien 2022) (Internationale Premiere)

"Suzume" von Makoto Shinkai (Japan 2022) (Internationale Premiere/Animation)

"Tótem" von Lila Avilés (Mexiko/Dänemark/Frankreich 2023) (Weltpremiere)

Die Berlinale beginnt am 16. Februar.