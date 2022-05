Im Fernsehen kann man Jenke von Wilmsdorff in so mancher Situation erleben, in der sich andere lieber nicht zeigen würden. Für seinen Job geht er über Grenzen. Privat allerdings hält er sich gern zurück. Und so gesteht er erst jetzt, schon eine Weile von seiner Frau getrennt zu leben.

Journalist und Moderator Jenke von Wilmsdorff ist bekannt dafür, für seinen Job über Grenzen zu gehen - psychisch wie physisch. So testete er vor laufenden TV-Kameras unter anderem LSD, ließ sich fast bis zur Unkenntlichkeit mit Botox und Hyaluron behandeln und widmete sich zuletzt dem Thema Depressionen. Wie es im Leben des 56-Jährigen privat aussieht, hält er hingegen offenbar lieber geheim. Und so kommt auch erst jetzt heraus, dass er bereits seit einiger Zeit von seiner Ehefrau getrennt lebt.

Jenke von Wilmsdorff und seine Ex Mia Bergmann im Jahr 2019. (Foto: imago/Sven Simon)

Für die besagte Folge von "Jenke. Experiment Psyche" begab er sich in die Isolation, ohne Kontakt nach außen, ohne Ablenkung durch ein Smartphone oder Streamingdienste. Dazu kaum Sonnenlicht und jede Menge negative Nachrichten. Und das Schlimmste daran: Ohne zu wissen, wie lange das Experiment dauern wird. Während sich von Wilmsdorff zunächst ganz gut schlug, kippte die Stimmung bald. Er geriet mehr und mehr ins Grübeln - nicht nur über die Weltlage, sondern wohl auch über seine persönliche Situation.

Das "privateste Experiment"

"Es ist das privateste Experiment, das ich je gemacht habe", so von Wilmsdorff vor Ausstrahlung der Prosieben-Sendung am gestrigen Abend, denn im Zuge dessen wurde auch seine gescheiterte Ehe mit Mia Bergmann zum ersten Mal thematisiert. Wann genau das Paar die Beziehung beendete, bleibt zwar offen, doch gibt von Wilmsdorff andere Details aus dieser Zeit bekannt. "Als meine Frau und ich uns getrennt haben, da war ich auch in einer extremst emotionalen Situation. Weil ich wieder mal das Gefühl hatte, ich wäre gescheitert. Wieder das Gefühl, ich wäre in alte Muster zurückgefallen. Wieder die Frage: Wie zerstörerisch war ich in dieser Beziehung? All diese Fragen ..."

Geheiratet hatten Jenke von Wilmsdorff und Mia Bergmann 2015. Kurz danach hatte er im Gespräch mit dem Magazin "Ok!" berichtet: "Sie unterstützt mich auf ganzer Linie und gibt mir Halt. Und sie ist der humorvollste Mensch, den ich kenne." Aus einer früheren Beziehung hat von Wilmsdorff einen Sohn, den inzwischen erwachsenen Jánik.