Schon im Juli deutet vieles darauf hin, dass Jennifer Lange einen neuen Freund hat. Nun postet die ehemalige "Bachelor"-Freundin ein eindeutiges Foto mit Musiker Dari und macht ihm öffentlich eine Liebeserklärung. Den 37-Jährigen freut es.

Jennifer Lange zeigt sich schwer verliebt. Die einstige "Bachelor"-Gewinnerin hat bei Instagram die Beziehung mit dem Musiker Darius Zander offiziell gemacht. Die zwei befinden sich ganz offenbar zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub auf Mallorca.

Die 27-Jährige teilte unter anderem ein Foto, auf dem sich die beiden vor romantischer Meer-Kulisse küssen, und schrieb dazu: "Was soll ich sagen ... ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte ... ich bin einfach glücklich." Sie fügte hinzu: "Du zeigst mir immer wieder auf's Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist."

Auf einem weiteren Foto ist Zander beim Baden im Meer zu sehen, auf einem dritten liegt Lange bei ihrem Freund im Arm auf einem Tuch am Strand. Der Singer-Songwriter, der 2016 Kandidat bei "The Voice of Germany" war, hat wenig später auf die Worte seiner Freundin reagiert. Unter Langes Post kommentierte er: "Oh Baby, ich hab's gerade entdeckt und bin gerührt ohne Ende. Was soll ich sagen!?? Danke, dass du in mein Leben getreten bist ... es warten so, so viele Abenteurer auf uns."

Erste Andeutungen schon im Juli

Bereits Mitte Juli deutete einiges darauf hin, dass Lange mit Darius Zander eine neue Liebe gefunden hat. Schon damals richtete sie in ihrer Instagram-Story liebevolle Worte an den Musiker, der dort zuvor schon häufiger aufgetaucht war. So reisten die zwei unter anderem gemeinsam zu einer Hochzeit von Freunden nach Hamburg oder begaben sich ins Tonstudio. Neben mehreren Videos, die ihn und Lange beim Hula-Hoop zeigten, gab es dann aber auch erstmals ein romantisches Pärchenfoto der beiden. Dazu schrieb Lange: "Danke, dass du auch in schweren Zeiten so viel Leichtigkeit ins Leben bringst."

Nach ihrer Teilnahme an "Der Bachelor" 2019 war Lange mit dem Rosenkavalier Andrej Mangold liiert. Das Paar nahm 2020 an der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" teil. Wenige Monate danach verkündeten Lange und Mangold im November 2020 ihre Trennung. Ihr Ex ist gerade als Kandidat bei der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" zu sehen.