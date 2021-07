Gemeinsam mit "Bachelor" Andrej Mangold sorgt Jennifer Lange 2020 beim "Sommerhaus der Stars" für Negativschlagzeilen, ehe sich das Paar wenig später trennt. Seit Kurzem nun hat die 27-Jährige offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite, dem sie jetzt auch öffentlich ihre Zuneigung bekundet.

Im Jahr 2019 nahm Jennifer Lange als Kandidatin an der RTL-Datingshow "Der Bachelor" teil und verliebte sich in Rosenkavalier Andrej Mangold, der ihr schließlich auch die letzte Blume überreichte. Im Sommer 2020 trennte sich das Paar, nun gibt es offenbar einen neuen Mann an der Seite der 27-Jährigen.

Seit Kurzem taucht Darius Zander immer wieder in den Instagram-Storys von Jennifer Lange auf. Nun richtet sie auch ganz öffentlich das erste Mal liebevolle Worte an den 37-jährigen Musiker, der unter dem Namen Dari bekannt ist. Neben mehreren Videos in ihrer Instagram-Story, die ihn und Lange beim Hula-Hoop zeigen, gibt es aktuell auch ein romantisches Pärchenfoto der beiden. Dazu schreibt Lange: "Danke, dass du auch in schweren Zeiten so viel Leichtigkeit ins Leben bringst."

Gemeinsam im Tonstudio

Damit dürfte die Beziehung der zwei wohl offiziell sein. Indizien gab es allerdings schon eine Weile. So waren Lange und Zander bereits gemeinsam auf der Hochzeit von Freunden in Hamburg. Zudem gab es neulich Videos aus dem Tonstudio. In diesen Clips waren beide vor einem Mikrofon zu sehen, in das sie abwechselnd offenbar kurz zuvor geschriebene Textzeilen sangen. "Heute mal aus Spaß ein paar Studioaufnahmen gemacht", erklärte Lange unter einem der Videos. Der Text betonte, wie gut die beiden sich verstehen. "Sind wir zwei zusammen, dann kann uns nichts passieren", hieß es dort. Und: "Zwei Menschen, die sich blind verstehen."

Kennengelernt haben sie sich angeblich bereits zu einer Zeit, als Jennifer Lange noch mit Mangold liiert war. Mit dem 34-jährigen Ex-Basketballprofi hatte sie im vergangenen Jahr an "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen. Die zwei fielen vor allem durch Mobbing und Gemeinheiten gegenüber der seinerzeit "Bachelor"-Zweitplatzierten Eva Benetatou negativ auf. Nicht lange nach der RTL-Show trennten sich Lange und Mangold, der seinerseits aktuell in der RTLzwei-Sendung "Kampf der Realitystars" zu sehen ist.