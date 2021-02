Jennifer Lawrence ist wieder am Set

Nach Verletzung bei Explosion Jennifer Lawrence ist wieder am Set

So schnell lässt sie sich nicht ausbremsen: Jennifer Lawrence.

Dass sie hart im Nehmen ist, hat Jennifer Lawrence bereits als Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem" unter Beweis gestellt. Doch auch im wahren Leben ist sie offenbar nicht so leicht unterzukriegen. Nur kurz nach einem folgrenreichen Unfall am Set steht sie nun schon wieder vor der Kamera.

Nach einem Unfall am Set des stargespickten Netflix-Films "Don't Look Up" war die Sorge um Hollywood-Star Jennifer Lawrence groß. Doch nun kann Entwarnung gegeben werden. Die 30-Jährige konnte schließlich bereits wieder vor die Kamera zurückkehren.

Bilder, die der US-Seite "Page Six" vorliegen, zeigen die Oscar-Preisträgerin bei Dreharbeiten vom Wochenende in Boston. Von Verletzungen in ihrem Gesicht war nach nur einem Tag Drehpause schon nichts mehr festzustellen.

Am Wochenende hatten Berichte die Runde gemacht, Lawrence sei nach einer geplanten Explosion im Rahmen der Dreharbeiten von herumfliegenden Splittern getroffen worden. Unter anderem hieß es, ein durch die Luft gewirbeltes Stück Glas habe den "Die Tribute von Panem"-Star am Auge verletzt.

Von DiCaprio bis Streep

Der Zeitung "Boston Globe" zufolge ereignete sich das Unglück am vergangenen Freitag, als in einer Szene ein Mülleimer durch ein Fenster flog. Lawrence hatte demnach den Gefahrenbereich noch nicht verlassen, als die Explosion ausgelöst wurde. Sie soll sich die Hände vors Gesicht gehalten haben, als die Sanitäter eintrafen.

Neben Lawrence ist auf den jetzigen Aufnahmen vom Set unter anderem ihr Co-Star Timothée Chalamet zu sehen - nur einer von zahlreichen Weltstars in Adam McKays kommendem Streifen. In dem Film, für den McKay auch das Drehbuch geschrieben hat, wirken zudem Meryl Streep, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Chris Evans, Matthew Perry und Jonah Hill mit.

Über die Handlung von "Don't Look Up" ist bisher nicht viel bekannt, US-Medienberichten zufolge soll es in dem Streifen um zwei unbekannte Wissenschaftler gehen, gespielt von Lawrence und DiCaprio. Sie begeben sich auf eine Medientour, um die Menschheit vor einem sich nähernden Asteroiden zu warnen, der die Erde zu zerstören droht. Der Starttermin für den Film ist noch nicht bekannt.