Jennifer Lopez ist seit diesem Jahr Markenbotschafterin für Intimissimi und legt jetzt ihre erste Kollektion für das Unterwäschelabel vor. Natürlich lässt es sich die 54-Jährige nicht nehmen, für die dazugehörige Kampagne selbst in ihre seidigen Teile zu schlüpfen.

Seit Sommer 2022 ist Jennifer Lopez unter der Haube. Welchen Anblick ihren Ehemann Ben Affleck seither daheim erwartet, lässt eine Kampagne für das Unterwäschelabel Intimissimi erahnen. Die hierfür entstandenen Bilder postet die 54-Jährige jetzt vorab auf ihrem Instagram-Account.

Grund dafür ist wohl auch, dass sie nicht nur Model für diese Kampagne ist, sondern die Unterwäsche auch selbst entworfen hat. Seit März ist Lopez nämlich globale Markenbotschafterin für das Label Intimissimi, für das sich auch schon Heidi Klum und Tochter Leni mehrfach ablichten ließen. Allerdings sind die Teile der "This Is Me ... Now"-Kollektion streng limitiert und nur noch bis morgen erhältlich.

Deutlich zu erkennen ist, dass die Sängerin Satin bevorzugt. Farblich ist von Beige über Schwarz bis Dunkelgrün für jeden Geschmack etwas dabei. Für die geposteten Bilder bevorzugt J.Lo einen Nude-Ton, ihre langen Haare sind locker hochsteckt. Zu den Outfits präsentiert sie verschiedene Gesichtsausdrücke. Mal lächelt sie leicht, mal blickt sie sexy an der Kamera vorbei. Dafür sitzt sie entweder nah einem Fenster, einen Becher in der Hand, oder sie rekelt sich auf einem Samtsofa. Ob Lopez tatsächlich so aussieht, wenn sie morgens aufsteht oder sich abends fürs Bett fertig macht, ist natürlich fraglich. Ben Affleck wäre es zu wünschen.

Neue Spekulationen über Ehekrise

Allerdings soll es in der Ehe, die ohnehin erst im zweiten Anlauf zustande kam, immer wieder kriseln. Vor wenigen Tagen wurde Jennifer Lopez nun in Malibu gesichtet, wo sie das dortige Soho House besuchte. Der Schmuck, den sie an jenem Tag trug, animierte einige Fans und Boulevardjournalisten zu neuen Spekulationen. Statt der sonst häufig an ihr gesehenen "Ben"-Kette hing ihr nämlich ihr eigener Name um den Hals. Allerdings hat J.Lo ein Faible für Namensketten und ist auch in Besitz eines "JenniferBen"-Exemplars, sodass sie womöglich auch einfach nur so gelegentlich wechselt.

Gleichwohl waren wenige Tage zuvor Paparazzi-Fotos von ihr und Affleck in den Medien aufgetaucht, die sie gemeinsam im Auto an einem Drive-in von McDonald's zeigten. Wie so oft auf ähnlichen Bildern wirkten beide darauf genervt und angespannt. Die "Bild"-Zeitung schrieb etwa zur selben Zeit über Eheprobleme bei "Bennifer", weil Ben Affleck laut einer Quelle aus dem Umfeld des Paares genug habe von den vielen öffentlichen Auftritten. Sieht man die Initimissimi-Kampagnen-Fotos, versteht man aber wohl auch, warum er lieber mit seiner Frau zu Hause bleiben möchte.