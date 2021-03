Jessica Paszka und Johannes Haller werden bald zum ersten Mal Eltern. Für die 30-jährige Ex-"Bachelorette" ist es eine Schwangerschaft voller Höhen und Tiefen, doch fühlt sie sich zumindest wohl in ihrem veränderten Körper und zeigt ihn auch gern. Ihrem Verlobten scheint das zu gefallen.

Ende 2020 gaben Jessica Paszka und Johannes Haller bekannt, gemeinsam Eltern zu werden. Seither versorgt die 30-Jährige ihre Fans bei Instagram regelmäßig mit Schwangerschafts-Updates. Nach diversen gesundheitlichen Komplikationen, mit denen sich die ehemalige "Bachelorette" herumschlagen musste, fühlt sie sich dennoch wohl in ihrem neuen Körper. Das belegt auch ein neues Foto, das sie jetzt hochgeladen hat.

Auf diesem Bild posiert Paszka - nicht zum ersten Mal - nackt und liegt dabei in der Badewanne. Den Intimbereich verdeckt die werdende Mutter durch ein übergeschlagenes Bein, ihre Brüste bedeckt ein Blumenstrauß Rosen und Nelken in Weiß und Rosa. Im schaumlosen Wasser schwimmen zudem einige Blütenblätter. Mit dem Text dazu widmet sie diesen Anblick dem Weltfrauentag und gibt zudem per Hashtag preis, dass sie sich aktuell schon in der 31. Schwangerschaftswoche befindet.

"Alles meins"

In der Kommentarspalte hagelt es für diese Offenherzigkeit jede Menge Komplimente, unter anderem von Prominenten wie den Moderatorinnen Victoria Swarowski und Steffi Brungs sowie Ex-Eislaufstar Tanja Szewczenko, gerade selbst hochschwanger.

Ganz verzückt von seiner schwangeren Frau ist offenbar auch Johannes Haller, der nur "Alles meins" zu dem Foto schreibt. Schon vor einigen Wochen verriet er auf Instagram, die neuen Kurven seiner Verlobten äußerst erotisch zu finden: "Heute wächst mit jedem Gramm, das Jessi durch die Schwangerschaft zunimmt, meine Liebe zu ihr, und ich bin so stolz."

Jessica Paszka war 2017 die RTL-"Bachelorette". An der Show nahm auch Johannes Haller als Kandidat teil, wurde allerdings nur Zweiter - hinter David Friedrich. Im Herbst 2020 aber kamen Paszka und Haller dann aber doch noch zusammen. Davor war der 34-Jährige mit der Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Yeliz Koc liiert, die inzwischen ein Baby von Jimi Blue Ochsenknecht erwartet.