In einer Live-Show bei RTL macht Danni Büchner öffentlich, schon nach kürzester Zeit wieder Single zu sein. Sie zeigt sich enttäuscht, dass ihr Freund per Whatsapp mit ihr Schluss gemacht hat und findet deutliche Worte. Die machen nun wiederum ihn sauer, wie er in den sozialen Medien erklärt.

Gerade mal etwas mehr als zwei Wochen ist es her, dass Danni Büchner in mehreren Storys bei Instagram öffentlich machte, wieder verliebt zu sein. Nun aber ist es mit der Beziehung auch schon wieder vorbei, wie sie kürzlich im TV erklärte. Zu diesem Auftritt meldet sich jetzt auch ihr Ex noch einmal zu Wort.

Vor zwei Tagen berichtete die Witwe von Mallorca-Star Jens Büchner im Aftertalk zur RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", dass ihr Auserwählter Sohel Abdoulkhanzadeh kurz zuvor per Whatsapp mit ihr Schluss gemacht habe und danach nicht einmal mehr ans Telefon ging. Über dieses Verhalten zeigte sich die 43-Jährige enttäuscht. Außerdem hätte sie das Thema gerne aus der Öffentlichkeit herausgehalten, so Büchner weiter, doch sei Abdoulkhanzadeh den Weg über die sozialen Medien gegangen, um das Liebes-Aus zu verkünden.

In einem Video bei Instagram hatte der Besitzer einer Bar auf Mallorca die Trennung folgendermaßen thematisiert: "Ich wollte euch mitteilen, was Phase ist: Das, was ihr aktuell in den Medien hört über Danni und mich, ist leider wahr. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir zu verschieden sind und dass das Ganze zwischen uns nicht funktionieren wird, da wir in vielen Dingen einfach zu verschieden sind und andere Ansichten haben." Trotzdem wollte der 34-Jährige seine Ex wohl in guter Erinnerung behalten, bezeichnete sie zumindest als "wunderbare" und "humorvolle" Person.

Mit einem "Hund" verglichen

In der RTL-Talkshow mit Olivia Jones und Angela Finger-Erben sagte Danni Büchner weiter: "Ich habe Kinder. Wenn ich jemanden in mein Zuhause reinlasse, ist das ein großes Zeichen. Und das finde ich sehr schwierig. Ich werde nicht die Person, die öffentlich irgendwelche Schlammschlachten macht." Diese Schlammschlacht ist nun aber offenbar bereits in vollem Gange.

Nach den Aussagen der ehemaligen Dschnungelcamperin ist jetzt nämlich wiederum Sohel Abdoulkhanzadeh sauer. "Wenn eine Person, die du vorher in Schutz nimmst, dich mit einem Hund vergleicht, obwohl diese Person keine öffentliche Schlammschlacht wollte", erklärt er jetzt in seiner Instagram-Story, und meint weiter: "Zeigt, wie man sich täuschen kann in einer 43-jährigen Frau."

Sohel Abdoulkhanzadeh lebt wie Büchner auf Mallorca, und er ließ sich bei dem Umzug von der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" begleiten. Danni Büchner lernte 2015 Kultauswanderer Jens Büchner kennen und lieben. 2016 bekamen die beiden Zwillinge, 2017 feierten sie Hochzeit. Aus Danni Büchners erster Ehe stammen drei weitere Kinder. Auch Jens Büchner hatte bereits drei Kinder aus früheren Beziehungen. Der Mallorca-Sänger starb 2018 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs.