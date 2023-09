Mit einem emotionalen Post gratuliert Oliver Pocher seiner Noch-Frau Amira zum Geburtstag - und schüttet zugleich sein Herz aus. Sie lässt die Nachricht zunächst unbeantwortet und macht stattdessen Party. Jetzt aber ergreift sie doch das Wort.

Dass eine Promi-Trennung derart respektvoll in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, kommt nicht aller Tage vor. Und wer weiß? Vielleicht ist das letzte Wort zwischen Oliver und Amira Pocher ja doch noch nicht für alle Zeit gesprochen.

Er jedenfalls macht keinen Hehl daraus, dass er das Liebesaus am liebsten zurückdrehen würde. "Ich wäre gerne noch lange der Partner an deiner Seite geblieben", schrieb Oliver Pocher am Donnerstag in einem Instagram-Post anlässlich ihres 31. Geburtstags an seine Ex-Lebensgefährtin. Zugleich räumte er ein, "als Ehepartner versagt" zu haben.

Während ihm Freunde, Fans und Promis für seine offenen Worte auf die Schulter klopften, reagierte Amira Pocher zunächst nicht auf den Post ihres Verflossenen. Sie feierte stattdessen am Donnerstagabend ein "Birthday Dinner", während er Ablenkung beim Deutschen Fernsehpreis suchte.

Er darf zur Party, aber ...

Nun aber äußert sich die 31-Jährige doch noch zu seiner emotionalen Botschaft. Wo? Im gemeinsamen Podcast des Ex-Paares natürlich. Denn Trennung hin oder her - noch immer treffen sich die beiden einmal pro Woche zum Mikrofon-Gespräch, um die Öffentlichkeit an ihrer aktuellen Beziehungslage teilhaben zu lassen.

Amira Pocher berichtet, sie habe nach ihrem Geburtstagsabend nicht ausschlafen können, da einer der beiden Söhne des Paares sie geweckt habe. Kurz darauf habe sie dann erstmals Oliver Pochers Instagram-Post gesehen. "Ich konnte nicht lange schlafen. Und dann habe ich auch noch sehr, sehr, sehr schöne, emotionale Zeilen gelesen von dir - und musste dann erstmal, ja, klarkommen", geht sie ins Detail.

Die eigentliche Geburtstagsfeier soll nun erst am Freitagabend stattfinden. Neben Freundinnen, Freunden und Familie sei tatsächlich auch er eingeladen, gibt Oliver Pocher preis, jedoch unter Auflagen: "Ich habe Perücken-Verbot, keine Parodien, darf maximal zwei Stunden kommen, mich nicht in den Mittelpunkt stellen", erklärt er im Podcast.

Amira Pocher stellt daraufhin lachend ein paar Erleichterungen in Aussicht: "Ja, gut, dann halt drei Stunden. Und trag, was du willst." Nach einer Trauerfeier hört sich das trotz Trennung nun auch wieder nicht an.