Die Trennung von seiner Noch-Frau Amira setzt Oliver Pocher schwer zu. Das offenbarte zuletzt ein für den Comedian ungewohnt emotionaler Post. Auch beim Deutschen Fernsehpreis lässt ihn das Liebesaus natürlich nicht los. Doch wenigstens erhält er Unterstützung von Kollegen.

Amira Pocher feiert. Und zwar ihren 31. Geburtstag, den sie am Donnerstag begangen hat. In den Storys auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte sie zahlreiche Glückwünsche, die sie von Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern an ihrem Ehrentag erreichten. Zudem postete sie einen kurzen Clip von ihrem "Birthday Dinner" am Donnerstagabend, bei dem sie mit einer Handvoll Gäste an einer langen Tafel anstieß.

Tags darauf meldete sich Amira Pocher zudem mit einer Videobotschaft bei ihren Fans. "Der erste Morgen 31 Jahre jung - und ich bin fit", erklärte sie darin. Sie bedanke sich für die "Tausenden Glückwünsche" und bereite sich nun auf den Abend vor, an dem erst die eigentliche Geburtstagsparty steigen werde. "Heute geht's nochmal richtig ab", so die Moderatorin.

Ihren Noch-Mann Oliver Pocher erwähnte sie dabei mit keinem Wort. Doch während sie feiert, scheint er nach wie vor heftig unter der Trennung zu leiden. Das verdeutlichte nicht zuletzt der vielbeachtete Instagram-Post, mit dem er ihr seinerseits öffentlich zum Geburtstag gratulierte. Er wäre gern noch lange der Partner an ihrer Seite gewesen, müsse jedoch einräumen, "als Ehepartner versagt" zu haben, räumte der 45-Jährige darin ein. Und nahezu alle sind sich einig: So viel Emotionalität hätten sie dem normalerweise nicht gerade zartbesaiteten Comedian gar nicht zugetraut.

"Nicht immer alles super toll"

Während seine Verflossene zum "Birthday Dinner" lud, konnte sich Oliver Pocher aber wenigstens beim Deutschen Fernsehpreis ein wenig Ablenkung von seinem Liebeskummer verschaffen. Hier traf er auf dem roten Teppich etwa auf seinen Kumpel Luke Mockridge und nutzte prompt dessen Schulter, um sich ein wenig an ihr anzulehnen. Dabei dürfte die nach den unbewiesenen Vergewaltigungsvorwürfen der Ex von Mockridge vielleicht gar nicht so stark gewesen sein.

Aber natürlich kam Oliver Pocher auch beim Fernsehpreis nicht um die Frage nach seinem aktuellen Gemütszustand herum. "Es ist nicht immer alles super toll und eitel Sonnenschein", gab er auf Nachfrage von RTL zu. Seine gefühlvolle Nachricht an seine Noch-Frau erklärte er unterdessen so: "Ich finde auch, dass wenn man bei Social Media mal was postet, was ein bisschen mehr Tiefe hat oder einen echten Gefühlsausdruck wiedergibt, ist das ja auch nicht verkehrt."

"Nur am Gucken"

Ähnlich äußerte sich Oliver Pocher im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung bei der Fernsehpreis-Gala: "Wenn ich mal ein paar etwas emotionalere Worte schreibe, ist das ja nicht verboten. Ich bin authentisch und werde es immer bleiben. Situationen schönzureden, das war noch nie mein Ding." Nicht zu ändern sei auch, dass er nun hier sei, während sie ihren Geburtstag feiere: "Dass Amira ausgerechnet am Tag des Fernsehpreises Geburtstag hat, dafür kann ich ja nichts."

Vielleicht hat der Besuch der Preisverleihung dem Comedian ja bereits ein Stück weit dabei geholfen, über die Trennung hinwegzukommen. Von RTL gefragt, ob er denn bei der Veranstaltung schon wieder auf Flirtkurs sei, antwortete Oliver Pocher jedenfalls: "Ja, ist ganz wichtig. Ich bin hier nur am Gucken. Da vorne zwinkert mir gerade Joko zu, den werde ich auf jeden Fall heute flachlegen." Was Joko Winterscheidt zu diesem unmoralischen Angebot zu sagen hatte, ist nicht überliefert.