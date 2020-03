Er ist zweifellos eine der prominentesten Personen, bei denen das Coronavirus bislang nachgewiesen wurde: Tom Hanks. Der Schauspieler und seine Frau stehen deshalb in Australien unter Quarantäne. Nun melden sich die Söhne des Stars zu Wort und versuchen, die Fans zu beruhigen.

Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson haben auf Instagram bekannt gegeben, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die beiden befinden sich in Quarantäne.

Ihr Sohn Chet meldete sich nun zu Wort und erklärt in einem Instagram-Video: "Ja, es stimmt, meine Eltern haben das Coronavirus, das ist verrückt. Sie sind derzeit in Australien, weil mein Vater dort einen Film dreht."

Er habe gerade mit seinen Eltern telefoniert, berichtet er weiter: "Ihnen geht es gut. Sie sind nicht mal sehr krank. Sie machen sich keine Sorgen, drehen nicht durch, befolgen aber die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen." Er schätze es, dass sich die Fans Sorgen machten und Genesungswünsche schickten, so Chet: "Ich denke, es wird alles gut."

Auch Hanks' ältester Sohn Colin gab via Social Media eine Erklärung ab. Auf seinem Twitter-Account ist zu lesen: "Wir sind so dankbar für die Unterstützung. Meine Eltern werden in Australien hervorragend behandelt und es geht ihnen unter den gegebenen Umständen gut (und sie sind in guter Stimmung). Trotz der Tatsache, dass ich in LA bin und sie seit drei Wochen nicht gesehen habe, stehen wir in ständigem Kontakt und ich bin zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen werden."

Filmproduktion auf Eis

Die australischen Behörden gingen davon aus, dass sich Tom Hanks und seine Ehefrau in ihrer Heimat USA oder auf dem Weg nach Australien mit dem Virus infiziert hätten, meldet unterdessen "The Hollywood Reporter". Der Schauspieler und Wilson waren vor der Diagnose mindestens eine Woche in Australien. Hanks ist dort für die Arbeit an einem Elvis-Presley-Film. Wilson begleitet ihn, soll aber auch Konzerte mit Songs aus ihrem Album "Halfway to Home" gegeben haben.

Im Moment soll sich das Ehepaar für 14 Tage in einem australischen Krankenhaus unter Quarantäne befinden. Für diese Zeit liegt auch die Produktion des Films auf Eis. Kommenden Montag sollte der Dreh eigentlich beginnen.

Nachdem Tom Hanks auf Instagram darüber berichtet hatte, dass er und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet wurden, meldeten sich zahlreiche Prominente in den sozialen Medien zu Wort. Unter anderem schickten etwa die Hollywood-Kollegen Reese Witherspoon und Jack Black Genesungswünsche.

Zwei Ehen, vier Kinder

Die US-Komikerin Whitney Cummings schrieb auf Twitter zu Hanks und dem Coronavirus: "Es ist, als hätte es extra die Berühmtheit ausgewählt, die uns am meisten am Herzen liegt."

Tom Hanks und Rita Wilson sind seit 1988 verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder - die Söhne Chet und Truman. Sohn Colin stammt dagegen aus einer früheren Ehe des Schauspielers, aus der zudem noch eine Tochter namens Elizabeth hervorging.