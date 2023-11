Mit seinem Vorwurf, er sei in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden, hatte Gil Ofarim für viel Aufsehen gesorgt. Nicht weniger Beachtung findet nun der Prozess, in dem er unter anderem wegen Verleumdung angeklagt ist. Auch und gerade angesichts der aktuellen politischen Umstände.

Unter dem großem Interesse von Zuschauern und Medien hat in Leipzig der Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim begonnen. Der 41-Jährige sitzt unter anderem wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung auf der Anklagebank im Landgericht.

Vor dem Gericht herrschte reger Andrang. (Foto: picture alliance/dpa)

Die ersten Journalisten versammelten sich bereits in den frühen Morgenstunden gegen 5.15 Uhr vor dem Landgericht. Eine Stunde vor Prozessbeginn waren sämtliche 85 Sitzplätze im Schwurgerichtssaal besetzt. Vor der Tür hatten noch zahlreiche weitere Menschen darauf gehofft, der um 9 Uhr beginnenden Verhandlung beiwohnen zu können.

Ofarim habe beim Betreten des Gerichtsaals einen angespannten einen Eindruck gemacht, berichtet RTL. Dabei habe er um seinen Hals die Kette mit Davidstern getragen, die in dem Prozess noch eine Rolle spielen dürfte.

Ofarim unter Polizeischutz

Auch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage findet der Prozess unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten, dem darauffolgenden militärischen Vorgehen Israels gegen die Terrorgruppe und den jüngsten antisemitischem Ausfällen und Übergriffen auch hierzulande stehe Ofarim sogar unter Polizeischutz, berichtet etwa die "Bild"-Zeitung.

Zudem sollen Polizisten in Zivil im Einsatz sein. Vor dem Gerichtssaal finden strenge Einlasskontrollen statt. Gegenstände, die als Waffen benutzt oder missbraucht werden könnten, sind verboten - bis hin zu Glasflaschen. Religiöse oder politische Symbole dürfen nicht zur Schau gestellt werden.

Ofarim hatte am 4. Oktober 2021 in einem viral gegangenen Video geschildert, wie ihn ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels beim Einchecken dazu aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Der Musiker erstattete später Anzeige. Der betroffene Hotelmitarbeiter wehrte sich allerdings ebenfalls und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an.

Ofarim bleibt bei seiner Darstellung

Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin umfangreiche Ermittlungen ein. Dabei sei herausgekommen, dass sich der angebliche Antisemitismus-Vorfall in dem Hotel nicht so zugetragen habe, wie von dem Musiker geschildert, hieß es. Das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter wurde eingestellt. Gegen Ofarim hingegen wurde nun Anklage erhoben.

Wenige Tage vor dem Prozessauftakt hielt der Sänger weiterhin an seinen Vorwürfen fest. "Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus", sagte der 41-Jährige am Wochenende der "Welt am Sonntag". Er sei froh, dass jetzt viel herauskommen werde, was bisher nicht gesagt oder geschrieben worden sei. Er habe Vertrauen in die Justiz.

Zehn Verhandlungstage

"Ich habe nicht im Ansatz damit gerechnet, was dieses Video auslösen würde. Und ich würde es wieder tun", sagte Ofarim in dem Zeitungsinterview. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Das Landgericht Leipzig hat bis zum 7. Dezember zehn Verhandlungstage angesetzt. Zum Auftakt sollte die Anklage verlesen werden. Zudem hat Ofarim die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Ob er das tun wird, ließ sein Rechtsanwalt zunächst offen. Später sollte der betroffene Hotelmitarbeiter seine Zeugenaussage machen. Im Falle einer Verurteilung Ofarims reicht der Spielraum von einer Geldstrafe bis hin zu fünf Jahren Haft.