"Tiger King" will Scheidung

"Tiger King" will Scheidung Joe Exotics Noch-Ehemann stellt Bedingungen

Sitzt im Knast - und will sich scheiden lassen: Joe Exotic.

Bereits seit einem Jahr gilt die Ehe von Joe Exotic und Dillon Passage als zerrüttet, beide sind inzwischen mit neuen Partnern glücklich. Dennoch sind die Scheidungspapiere noch immer nicht unterzeichnet. Passage verlangt angeblich Dinge vom "Tiger King", die der nicht zu geben bereit ist.

Seit drei Jahren befindet sich Joseph Maldonado-Passage alias Joe Exotic im Gefängnis, verurteilt zu insgesamt 21 Jahren Haft, weil er den Mord an seiner Widersacherin Carole Baskin in Auftrag gegeben haben soll. Immer wieder bemüht er sich seither um Begnadigung, allerdings ohne Erfolg. Alles in allem ein Umstand, der seiner ohnehin schon wackeligen Ehe mit dem 34 Jahre jüngeren Dillon Passage nicht unbedingt guttat. Inzwischen gilt die Beziehung als "unwiederbringlich zerrüttet", deswegen soll alsbald die Scheidung folgen.

Schon im März 2021 gab Dillon Passage die Trennung des Paares bei Instagram bekannt, stellte kurz darauf an selber Stelle seinen neuen Freund vor. Und auch Joe Exotic hat längst einen neuen Partner. Dessen Name ist John Graham, und er und Exotic lernten sich im Gefängnis kennen. Von ihm schwärmte der "Tiger King" im März auf dem Instagram-Profil, das in seinem Namen geführt wird. Exotic möchte Graham nun heiraten, um damit Teil seiner Familie zu werden.

Kontaktverbot gefordert

Seit einer Weile schon versucht Exotics Anwältin, Autumn Blackledge, die Scheidung in die Wege zu leiten, doch hat Dillon Passage die Papiere bislang nicht unterzeichnet. Stattdessen knüpft er diesen Schritt an ein paar Bedingungen, wie die US-Promiseite "TMZ" berichtet.

Passages Anwalt fordert demnach, dass beide Partner das zugesprochen bekommen, was sie mit in die Ehe brachten. Zudem verlangt sein Mandant eine Verfügung, die es Joe Exotic untersagt, seinen Ex direkt zu kontaktieren, ihn zu stalken oder sonst wie zu belästigen. Exotics Reaktion darauf soll deutlich gewesen sein: "Eher friert die Hölle zu, als dass ich diese Papiere unterschreibe … Du bist verrückt."

Joe Exotic wurde dank der gefeierten Netflix-Doku "Tiger King" praktisch über Nacht zum umstrittenen Star. Die im März 2020 gestartete Serie erzählt von dem exzentrischen Privatzoo-Betreiber mit Vokuhila, Schnurrbart sowie einer Vorliebe für bunte Hemden und junge Männer. 2018 wurde er verhaftet, Anfang 2020 folgte dann das Urteil. Im November des vergangenen Jahres erkrankte er zudem an Prostatakrebs, soll aber auf dem Weg der Genesung sein.