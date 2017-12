Unterhaltung

Kein Happy End für Brangelina: Jolie wollte mit einem Film ihre Ehe kitten

So wie es angefangen hat, ging es auch zu Ende: Mit einem gemeinsamen Film wollte Angelina Jolie ihre Ehe mit Brad Pitt retten. Doch im wahren Leben war für das einstige Traumpaar kein glückliches Ende vorgesehen.

Vor mehr als einem Jahr schockiert das Schauspieler-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt - "Brangelina" genannt - ganz Hollywood mit seiner Trennung. Es war Jolie, die im Herbst vergangenen Jahres wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung einreichte. Danach entbrannte ein heftiger Rosenkrieg, der seitdem mal mehr mal weniger öffentlich ausgetragen wird. In einem Interview mit dem "Hollywood Reporter" offenbart die Schauspielerin nun, dass dem endgültigem Aus ihrer Beziehung ein langer Kampf vorausging.

Mit dem gemeinsamen Film "By the Sea", der 2015 erschienen ist, hätte Jolie versucht, ihre kriselnde Ehe mit Brad Pitt zu retten. "Ich wollte, dass wir ernsthaft zusammenarbeiten. Ich dachte, das wäre ein guter Weg für uns, miteinander zu kommunizieren", sagte die Oscar-Preisträgerin über die Dreharbeiten. Schließlich hätten sie sich 2004 auch am Set der Actionkomödie "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt und gut zusammengearbeitet.

Film als Ersatz für eine Ehetherapie?

Das Beziehungs-Aus konnte der Film dennoch nicht verhindern. Kurz nach der Veröffentlichung von "By the Sea" trennte sich das einstige Hollywood-Traumpaar. "In gewisser Weise hat es funktioniert und wir haben einiges gelernt. Aber es lastete auch einiges Gewicht auf unsern Schultern und das war nicht wegen des Films", so die 42-Jährige. Die vielen Schicksalsschläge, die Jolie in der Dekade, in der sie mit Pitt verheiratet war, verkraften musste, hätten sie verändert.

Trotzdem sei sie froh, den Film gemacht zu haben, denn so hätten sie und Pitt "etwas erforscht", fuhr die sechsfache Mutter im Gespräch fort. "Was immer es war, hat die Dinge zwar nicht gelöst, aber wir haben uns gesagt, was gesagt werden musste." In dem Ehedrama, für das Jolie das Drehbuch schrieb und Regie führte, spielten die beiden Hollywoodstars ein Paar in einer Beziehungskrise – ganz wie im echten Leben. Während das Liebespaar in "By The Sea" seine Konflikte überwinden konnte, gab es für die Beziehung von "Brangelina" kein Happy End.

Laut "Gala" scheint die Situation zwischen dem einstigen Hollywood-Traumpaar so verfahren zu sein, dass es kaum noch ein gutes Wort miteinander sprechen kann. Angeblich streiten die beiden nicht nur um das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder, sondern auch um Geld. Gerüchten zufolge sei Brad Pitt bereit gewesen, sein 250-Millionen-Dollar-Vermögen mit Angelina Jolie zu teilen. Der soll das aber nicht gereicht haben. Der 53-Jährige sei mittlerweile so mürbe, dass er jeder Forderung Angelinas zustimmen würde.

Quelle: n-tv.de