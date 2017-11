Unterhaltung

Hier geht Alex: Jolig passt wohl nicht ins Dschungelcamp

In rund zwei Monaten eröffnet wieder das Dschungelcamp. Doch wie jedes Jahr werden schon weit im Vorfeld mögliche Kandidaten gehandelt. Manchmal stimmen die Spekulationen, manchmal aber auch nicht - wie nun offenbar im Fall von Jenny-Elvers-Ex Alex Jolig.

Eigentlich wäre Alex Jolig doch der perfekte Kandidat fürs Dschungelcamp gewesen! Er ist der Ex von Jenny Elvers, Ex-Teilnehmer bei "Big Brother" und Ex-Gastronom. Eine bessere Qualifikation für einen Ausflug in die RTL-Show kann es eigentlich nicht geben. Doch auch wenn am Montag die Meldung durch den Blätterwald rauschte, der 54-Jährige sei 2018 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wohl mit von der Partie - anscheinend ist an ihr nichts dran.

Das jedenfalls erklärt nun die Person, um die es geht, höchstselbst im Gespräch mit der "Gala". "Es stimmt, soweit ich weiß, nicht", so Jolig gegenüber der Zeitschrift. "Es gab zwar Gespräche vor einem halben Jahr, also das Interesse war schon da, aber vielleicht habe ich dann nicht mehr in die Konstellation gepasst. Auf jeden Fall war das Thema schon lange vom Tisch", erklärt er weiter.

In Sachen Dschungel "zwiegespalten"

Als er nun von den Spekulationen über seine Teilnahme an der Sendung gehört habe, sei ihm fast sein Latte Macchiato im Hals stecken geblieben, sagt Jolig. "Um darauf auch irgendwie lustig zu reagieren", habe er den entsprechenden Artikel der "Bild am Sonntag" auf seiner Instagram-Seite gepostet - womit er die Gerüchte noch weiter befeuerte.

Sollte abermals eine Anfrage kommen, sei er "zwiegespalten", so Jolig zur "Gala". Dass er im Dschungel womöglich über sein Privatleben auspacken müsse, halte ihn aber nicht ab. "Am Ende gibt man doch immer nur das preis, was man auch preisgeben will", erklärt er. Auch Elvers, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, habe bei ihrer Teilnahme an Reality-TV-Formaten ja nichts über ihre Beziehung ausgeplaudert.

Na, da müsste doch über kurz oder lang noch was zu machen sein. Die passende Konstellation, um Jolig auf Australien-Reise zu schicken, sollte sich ja wohl finden lassen. Nicht wahr, RTL?

Quelle: n-tv.de