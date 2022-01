Früher war auch nicht alles schlecht. Oder doch? Die einen sagen so, die anderen so. Jedenfalls beim Anblick dieses Fotos von Jürgen Milski. Der Ex-"Big Brother"-Teilnehmer und heutige Ballermann-Sänger aber ist sich sicher: "Manchmal wünsche ich mir die 90er zurück."

Ach ja, die 90er. So lange sind sie doch noch gar nicht her?! Und dennoch: Damals gab es noch Röhrenfernseher, Ballonseide und bei manch einem sogar Pornobalken und Vokuhila.

So wie bei Jürgen Milski. Das demonstriert der Teilnehmer der allerersten "Big Brother"-Staffel und heutige Sänger von Ballermann-Hits der Marke "Heute fährt die 18 bis nach Istanbul" nun eindringlich auf seiner Instagram-Seite.

Milski postete ein altes Foto von sich, das ihn in scheinbar längst vergangenen Zeiten zeigt. Zu Schnauzbart und Dieter-Bohlen-Gedächtnisfrisur trägt er ein weites lila Shirt und ein schwarz-weiß geflecktes Beinkleid in Jogginghosen-Anmutung.

Dazu vermerkt der 58-Jährige: "Wir schreiben das Jahr 2022. Aber manchmal wünsche ich mir die 90er zurück! Nicht nur wegen der geilen Frisuren oder der bequemen Hosen, die wir damals getragen haben!"

"Möge der Wahnsinn bald ein Ende haben"

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Und so sei es jedem und jeder selbst überlassen, ob er oder sie sich insbesondere unter modischen Gesichtspunkten in diese Ära zurückwünschen möchte.

In einem aber gibt Milski wohl jeder Recht. "Möge dieser Wahnsinn bald ein Ende haben", erklärt er, mutmaßlich in Anspielung auf die Corona-Pandemie.

Milski gelang es nach seiner Teilnahme an der Sendung "Big Brother" im Jahr 2000, in der er an der Seite seines damaligen Kumpels Zlatko Trpkovski einen gewissen Kultstatus erlangte, erfolgreich im Unterhaltungsgenre Fuß zu fassen. Dabei betätigt er sich nicht nur als Sänger. Auch als Kandidat bei diversen Reality-TV-Shows schlägt er sich durch.

Inzwischen trägt Milski natürlich längst eine schicke Kurzhaaar-Frisur. Auch der Oberlippenbart gehört der Vergangenheit an. Wir sagen mal: Zumindest optisch ist heute auch nicht alles schlechter als damals, oder?