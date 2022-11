Fühlte sich in ihrer Beziehung mit Kanye West wie in einer "Rolle": Julia Fox.

In der Silvesternacht lernen sich Kanye West und Julia Fox kennen, kurz darauf machen sie ihre Beziehung offiziell, doch schon am Valentinstag gehen der Rapper und die Schauspielerin getrennte Wege. Nun spricht die 32-Jährige über den Schaden, den ihre Karriere genommen hat.

Ihre kurze Beziehung mit Kanye West zum Jahreswechsel hat die zuvor eher unbekannte Indie-Schauspielerin Julia Fox mit einem Schlag ins Rampenlicht katapultiert. Die 32-Jährige, die in Filmen wie "Der schwarze Diamant" mitwirkte, war plötzlich weltweit auf sämtlichen Titelblättern zu sehen, machte mit schrägen Make-up-Looks und gefärbten Augenbrauen von sich reden und überrascht bis heute immer mal wieder mit selbstkreierten Fashion-Statements auf roten Teppichen.

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn wie sie nun in Emily Ratajkowskis Podcast "High Low with EmRata" verraten hat, habe die Beziehung den gegenteiligen Effekt auf ihre Schauspielkarriere gehabt. Demnach sei ihre Karriere auf einem soliden Weg gewesen, nachdem sie 2019 bei den Gotham Awards für "Der schwarze Diamant" als Durchbruchsschauspielerin nominiert worden sei. Nach ihrer Beziehung mit dem umstrittenen Rapper habe sie jedoch "definitiv eine Veränderung" bemerkt - "nicht auf eine gute Art und Weise", fügte Fox hinzu.

"Ich bekomme seltsamerweise nicht mehr so viele Angebote wie zuvor. Es gab viele seltsame Nachteile, als ich diesen Bekanntheitsgrad erreicht habe." Fox' Beziehung mit Kanye West fiel mit seiner viel beachteten Scheidung von Kim Kardashian zusammen, sodass kaum ein Tag verging, ohne dass sie in den Schlagzeilen standen. In der Branche werde sie nun als eine "Boulevard-Person" oder eine "Bürde" gesehen.

"Er war der Organisator von allem"

Davon lasse sie sich jedoch nicht unterkriegen, sagte Fox weiter. Sie nutze die verschiedenen Gelegenheiten, die ihr ihre neue Bekanntheit eröffnet hätten. "Ich denke, die Dinge kommen zur richtigen Zeit zu dir, deshalb mache ich mir wirklich keinen Stress. Es ist mir wirklich egal. Ich muss dem Prozess einfach vertrauen."

Julia Fox und Kanye West hatten sich in der Silvesternacht kennengelernt und machten ihre Beziehung wenige Tage später öffentlich. Am Valentinstag trennte sich die 32-Jährige von dem 13 Jahre älteren Rapper. Dieser hatte den romantischen Tag genutzt, um seiner Ex Kim Kardashian einen mit Rosen beladenen Truck vor die Haustür zu stellen. "Meine Vision ist kristallklar", stand sowohl auf dem Wagen als auch in Wests dazugehörigem Instagram-Post.

Über ihre kurze Liebschaft sagte Fox später im Gespräch mit "Elle": "Es fühlte sich definitiv so an, als wäre ich seine Freundin. Aber es fühlte sich auch so an, als würde ich für die Rolle seiner Freundin gecastet - und er hat mich gecastet. Er war der Organisator von allem. Es fühlte sich wirklich wie ein Film an."