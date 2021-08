Bei den diesjährigen MTV Video Music Awards im September könnte Justin Bieber als großer Gewinner hervorgehen. Der Popsänger ist für sieben Awards nominiert, darunter auch in der Hauptkategorie für das beste Album.

Die Nominierungsliste der diesjährigen MTV Video Music Awards wird angeführt von Justin Bieber. Der Sänger ist in sieben Kategorien nominiert, unter anderem in den Hauptkategorien "Artist of the Year", "Video of the Year" und "Best Pop".

Dicht auf den Fersen ist ihm Megan Thee Stallion, die besonders dank ihrer Kollaboration mit Cardi B zum Hit "WAP" sechs Nominierungen abräumen konnte. Über fünf Nominierungen dürfen sich etwa Billie Eilish, BTS, Drake und Lil Nas X freuen.

In der Hauptkategorie "Video of the Year" treten die Videos von Cardi B und Megan Thee Stallion zu "WAP" sowie Justin Bieber mit DJ Khaled und Drake zu "Popstar" gegen "Kiss Me More" von Doja Cat und SZA, Ed Sheerans "Bad Habits", "Montero (Call Me By Your Name)" von Lil Nas X und "Save Your Tears" von The Weeknd an.

Die Fans können ab sofort in den verschiedenen Kategorien für ihre Favoriten abstimmen. Die VMAs finden 2021 am 12. September in New York City statt.