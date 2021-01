Die Berliner It-Lady Kader Loth zählt zu den Personen, bei denen eine Corona-Erkrankung trotz vergleichsweise jungen Alters einen üblen Verlauf genommen hat. Inzwischen ist die 48-Jährige zwar weitgehend über den Berg, hat aber immer noch mit Nachwirkungen zu kämpfen.

Kader Loth ging es während ihrer Corona-Erkrankung sichtbar schlecht, sowohl körperlich als auch mental. So postete sie etwa Ende November auf Instagram einen Clip, in dem sie in Tränen aufgelöst und voller Sorgen war. "Ich weiß nicht, ob ich übermorgen noch lebe. Das macht mir Angst. Ob ich das schaffe, keine Ahnung", zeigte sie sich verzweifelt.

Wenig später machte die Meldung die Runde, Loth sei wegen ihrer schweren Symptome sogar ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Meine Lunge brennt wie Feuer und der Notarzt hat meinen Sauerstoffgehalt im Blut getestet und hat sofort entschieden, dass ich in die Klinik eingeliefert werden muss", teilte sie selbst mit. Neben Lungenschmerzen litt sie auch an Fieber und Erbrechen.

Doch die Berlinerin erfuhr daraufhin nicht nur Anteilnahme. Manche Kommentatoren beschuldigten sie im Netz auch, ihre Erkrankung öffentlichkeitswirksam auszuschlachten oder sogar, diese nur erfunden zu haben.

Schon kurz vor Heiligabend konterte Loth dies mit einer "Message an alle Corona-Leugner". Ungeschönt schrieb sie den "Besserwissern" ins Stammbuch: "Ich finde, ihr solltet euch einfach schämen. Schämt euch, Menschen anzugreifen, die krank waren. Ihr seid nicht nur in meinen Augen ignorante, armselige Menschen, ihr seid auch verantwortungslos."

Ganze Knäuel ausgefallener Haare

Tatsächlich scheinen viele der Kritiker, nicht nur die möglichen körperlichen, sondern auch die psychischen Folgen einer Covid-19-Erkrankung zu unterschätzen oder komplett zu ignorieren. Nun macht Loth, die am Dienstag ihren 48. Geburtstag feierte, noch einmal deutlich, dass auch die Langzeitfolgen einer überstandenen Infektion derzeit nur schwer vorhersagbar sind.

Zwar gehe es ihr inzwischen besser, verrät Loth in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Doch obwohl sie das Schlimmste offenbar hinter sich hat, hat sie mit weiteren Nachwirkungen der Krankheit zu kämpfen. So verliert sie inzwischen büschelweise Haare. Der Zeitung liegen Fotos vor, auf denen tatsächlich richtige Knäuel ausgefallener Haare zu sehen sind.

Das Symptom sei nach Angaben ihres Gesundheitsamtes nicht unbekannt und könne zwei bis drei Monate anhalten, erklärt Loth im "Bild"-Gespräch. Eine mögliche Lösung für das Problem hat sie jedoch bereits im Visier. "Wenn ich noch mehr Haare verliere, dann mache ich mir Extensions rein."

Weiter Husten und Schwäche

Ohnehin dürfte der Haarausfall eher eine zu vernachlässigende Folgeerscheinung sein. So leidet Loth eigenen Angaben zufolge nach auch noch an Konzentrationsschwierigkeiten, Husten und einem allgemeinen Schwächegefühl.

Kader Loth ist vielen vor allem als Teilnehmerin diverser Reality-TV-Formate bekannt. So nahm sie bereits 2004 an "Big Brother" teil. Später folgten unter anderem Auftritte bei "Die Alm" und "Die Burg" sowie 2017 im Dschungelcamp.