Von Kim Kardashian lässt er sich zurzeit scheiden, doch offenbar ist Kanye West kein Kind von Traurigkeit: Schon seit einigen Monaten soll der Rapper das russische Model Irina Shayk daten. Fotos eines romantischen Urlaubs in der Provence scheinen die Gerüchte zu bestätigen.

Nach sieben gemeinsamen Ehejahren haben Kanye West und Kim Kardashian im Februar ihre Scheidung bekannt gegeben. Während die Reality-TV-Darstellerin zuletzt mit dem Abdrehen ihrer Show "Keeping Up with the Kardashians" (KUWTK) und ihrem Jurastudium beschäftigt war, hat der Rapper offenbar wieder seine Fühler ausgestreckt und befindet sich nun in festen Händen: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge datet er das russische Model Irina Shayk.

Paparazzi-Fotos eines gemeinsamen Urlaubes des Paares scheinen nun die Liebesgerüchte zu bestätigen, die sich bereits seit Wochen halten. Wie die "Daily Mail" berichtet, haben West und Shayk den 44. Geburtstag des Rappers am vergangenen Dienstag in einem Luxus-Hotel in der französischen Provence verbracht. Auf den Bildern wirken die beiden Turteltauben ausgelassen, der sonst eher mürrisch dreinblickende West strahlt bis über beide Ohren.

Eine namentlich nicht genannte Quelle verriet dem "People"-Magazin außerdem, dass die beiden auch vor ihrem Urlaub in New York zusammen "abgehangen" haben: "Sie scheint verknallt zu sein. Er hat sie nach Frankreich eingeladen und sie hat freudig zugesagt." Sie seien zwar noch "nicht offiziell zusammen, aber es gibt ein Interesse von beiden Seiten".

Kim Kardashian weiß Bescheid

West und Shayk kennen sich bereits seit vielen Jahren. 2010 war das Model in dem Musikvideo seines Songs "Power" zu sehen, später lief sie für sein Modelabel bei der Pariser Fashion Week über den Laufsteg. Eine weitere Quelle verriet "Us Weekly" jetzt, der Rapper habe die Russin immer "wunderschön gefunden". Kein Wunder, schließlich passt sie mit ihrem dunklen Teint und üppigen Kurven in sein Beuteschema.

Kim Kardashian scheint sich für das Liebesglück ihres Noch-Ehemanns zu freuen. "Kim wusste, dass Kanye und Irina daten", plaudert der Insider gegenüber "Us Weekly" weiter aus. Dem Reality-TV-Star mache es nichts aus, "weil sie gesehen hat, wie ruhig und respektvoll Irina war, nachdem sie sich von Bradley getrennt hat", so der Insider. Shayk war von 2015 bis 2019 mit Hollywood-Star Bradley Cooper liiert. Sie haben eine vierjährige Tochter. Kardashian würde es nur "nicht mögen", wenn West mit jemandem zusammenkäme, der "mit der Presse reden würde".

Dicke Luft scheint bei Kardashian und West ohnehin nicht zu herrschen: Als kürzlich in einer Folge von KUWTK die Trennung des Paares verkündet wurde, nannte Kardashian ihren Ex einen "fantastischen Vater" und sagte unter Tränen: "Er sollte eine Ehefrau haben, die jeden seiner Schritte unterstützt und mit ihm reist und alles für ihn tut. Und ich kann das nicht." In einem Instagram-Post zum 44. Geburtstag des Rappers versicherte sie ihrem Ex zu mehreren gemeinsamen Bildern mit ihren vier Kindern, dass sie ihn "ein Leben lang" lieben werde.