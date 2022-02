Mit seiner Attacke gegen Pete Davidson verscherzt es sich Kanye West am Wochenende nicht nur mit seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian, sondern auch mit seiner eigenen Freundin Julia Fox. Letztere ist er nun los. Auf Instagram übernimmt er jetzt "Verantwortung" für seinen Ausraster.

Wieder einmal hat US-Rapper Kanye West in den vergangenen Wochen auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Dort hatte er unter anderem Pete Davidson, den neuen Freund von Kim Kardashian, die sich 2021 von West getrennt hatte, attackiert. Nun ist der 44-Jährige nicht nur seine Freundin Julia Fox los, die er in der Silvesternacht kennengelernt hatte. Auf Instagram hat er auch alle Beiträge gelöscht und zeigt sich reumütig.

Derzeit sind auf dem Account Wests nur zwei neue Posts zu finden. Er habe gelernt, dass andere sich so fühlten, als ob er sie anschreie, wenn er alles in Großbuchstaben schreibe, erklärt der Rapper zunächst: "Ich arbeite an meiner Kommunikation." Er danke allen für ihre Unterstützung.

Er wisse nun, dass das Teilen der Screenshots nicht gerade zum guten Ton gehöre und gewirkt habe, als ob er "Kim belästigen" wolle, so West. "Ich übernehme die Verantwortung", schreibt der Rapper weiter. "Ich lerne immer noch in Echtzeit. Ich habe nicht alle Antworten", erklärt er sich. Um ein guter Anführer sein zu können, müsse man auch ein guter Zuhörer sein, beschließt er den Beitrag.

"Mein Account wurde nicht gehackt"

Am vergangenen Sonntag hatte der Rapper auf Instagram gegen Pete Davidson ausgeteilt, mit dem Kardashian seit einigen Monaten liiert ist. Nachdem West dem Comedian in zwei neuen Liedern - "Eazy" und "City of Gods" - bereits Gewalt angedroht hatte, verspottete und beleidigte er Davidson in mehreren Posts und teilte auch einen SMS-Austausch mit ihm. Darin versichert er dem 28-Jährigen in Großbuchstaben, dass er "niemals meine Kinder kennenlernen" werde.

Danach wollte West sicherstellen, dass seine Attacken ernst genommen würden. Er postete ein Foto von sich mit einem gelben Notizheft auf dem das Datum des 13. Februar 2022 geschrieben war. Dazu schrieb er: "Mein Account wurde nicht gehackt."

Nachdem er seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian am Valentinstag einen mit Rosen beladenen Truck mit Rosen geschickt hatte, bestätigte ein Sprecher seiner Freundin Julia Fox "E! News", dass West und die Schauspielerin kein Paar mehr sind: "Julia und Kanye bleiben gute Freunde und Kollegen. Aber sie sind nicht mehr zusammen."

Was nun zu einem Umlenken seitens des Rappers geführt hat, ist nicht bekannt. "Die Scheidung ist schwierig genug für unsere Kinder. Kanyes Obsession damit, unsere Situation so negativ und öffentlich zu kontrollieren und zu manipulieren, fügt allen nur noch mehr Schmerz zu", erklärte Kardashian kürzlich in einer Instagram-Story. Sie hatte im Februar 2021 nach knapp sieben Jahren Ehe die Scheidung von Kanye West eingereicht. Die beiden haben gemeinsam vier Kinder: North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2).