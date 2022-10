Bei der Pariser Fashion Week taucht Kanye West in einem Sweatshirt auf, auf dem der Schriftzug "White Lives Matter" prangt. Das sorgt für jede Menge Aufruhr und Gegenwind. Jetzt äußert sich der Musiker selbst zu dem Eklat und freut sich darüber, es allen gezeigt zu haben.

Stellen Sie sich vor, in Paris ist Fashion Week und alle interessieren sich nur für Kanye West. Genau das passiert gerade tatsächlich, denn der Musiker und Modedesigner hat vor Ort mal wieder für einen handfesten Skandal gesorgt.

Der 45-Jährige trug ein Shirt mit dem der Slogan "White Lives Matter". An seiner Seite war das schwarze Model Selah Marley, 23-jährige Enkelin von Reggae-Ikone Bob Marley und Tochter der Sängerin Lauryn Hill, deren Familie selbst unter Rassismus zu leiden hatte.

Rechtskonservative freuen sich

Was er mit diesem Auftritt ausdrücken wollte, ließ West zunächst offen. Die Anti-Rassismus-Organisation "Anti-Defamation League" stufte den Satz als rassistische Reaktion auf die "Black Lives Matter"-Bewegung ein. Die Umkehrung deren Mottos zu "White Lives Matter" ist in der rechten Szene schon länger weit verbreitet. Und so teilte unter anderem die schwarze rechtskonservative Aktivistin Candace Owens ein Bild von West und Marley in ihren diskussionswürdigen Klamotten.

Jetzt äußert sich der Ex-Mann von Kim Kardashian bei Instagram selbst zu dem Eklat und feiert sich dafür, dass es ihm gelungen sei, mit seiner Aktion die Menschen zu entlarven. Denn statt sich der übrigen, selbst seiner Meinung nach "verrückten, überteuerten Mode" vor Ort zu widmen und darüber zu schreiben, ginge es in der Berichterstattung zur Fashion Week nun lediglich um ihn und seine Shirts, schreibt er in dem Post.

"Paradigmenwechsel" gewollt

Ihm sei es um einen "Paradigmenwechsel" gegangen, so West weiter. Dass jetzt sein Shirt die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, läge daran, dass wir alle "programmierte Schafe" seien. Zu einem weiteren Fotopost, in dem noch einmal das Sweatshirt mit dem Print zu sehen ist, beantwortet er die Frage danach, warum er es mit "White Lives Matter" bedruckt habe, so: "Weil es so ist!"

Am Montag hatte Kanye West in einem Saal in der Nähe des Triumphbogens die neunte Kollektion seines Labels Yezee alias YZY vorgestellt. Dafür waren nur etwas mehr als 100 Gäste geladen, alle anderen konnten dem Spektakel auf Youtube folgen. "Wir sind die Straße, wir sind die Kultur", so sein Motto an jenem Abend.