Auf das Laufsteg-Talent von Karlie Kloss vertrauten schon viele Designer. Nun muss die 28-Jährige aber erstmals andere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Kloss ist Mutter geworden - und beschert damit auch dem erweiterten Familienkreis von Donald Trump Zuwachs.

Das US-amerikanische Model Karlie Kloss und ihr Ehemann Joshua Kushner schwelgen im Elternglück. Das erste gemeinsame Kind der beiden ist gesund und munter auf die Welt gekommen.

Den ersten Blick auf das Neugeborene gewährte der stolze Vater auf seiner Instagram-Seite. Zu einem Bild, das einen Teil des Kopfes und die winzige Hand des Babys zeigt, schreibt der Geschäftsmann: "Willkommen auf der Welt."

Ob es sich bei dem Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, wurde zunächst nicht eindeutig enthüllt. Die Tatsache, dass dem Baby eine blaue Mütze aufgezogen wurde, könnte jedoch darauf hindeuten, dass Kloss einen Sohn zur Welt gebracht hat.

Gisele Bündchen gratuliert

Zu den zahlreichen Gratulanten im Kommentarbereich des Posts gehören auch so manche Weltstars. So freuen sich unter anderem Model-Kollegin Gisele Bündchen und Schauspielerin Kate Hudson mit den frischgebackenen Eltern. "Genießt jeden Moment. Sie werden so schnell groß", schreibt Bündchen.

Kloss und der Geschäftsmann Kushner sind seit 2012 ein Paar und seit 2018 verheiratet. Einige Wochen nach ihrem zweiten Hochzeitstag im Oktober 2020 hatte das Model verkündet, erstmals schwanger zu sein.

Die 1990 in Chicago geborene US-Amerikanerin Kloss begann bereits im Teenager-Alter ihre Model-Karriere. Von Karl Lagerfeld über Calvin Klein bis John Galliano - die Liste der Designer, die schon auf sie vertrauten, ist lang. Bekannt wurde Kloss zudem durch das Unterwäsche-Kultlabel "Victoria's Secret", für das sie 2011 erstmals in Dessous auftrat.

Kloss versus Trump

Mit der Geburt des Kindes erhält auch Ex-US-Präsident Donald Trump Zuwachs in seiner erweiterten Familie. Vater Joshua Kushner ist der Bruder von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der wiederum mit Ivanka Trump verheiratet ist.

Ob sich Donald Trump über die Ankunft des neuen Erdenbürgers freut, ist jedoch ungewiss, denn Karlie Kloss versteht sich als Demokratin. In der Vergangenheit hielt sie sich mit Kritik an Donald Trump oder aber auch dessen Tochter Ivanka nicht zurück. Bei der vergangenen Präsidentschaftswahl unterstützte sie den demokratischen Wahlsieger Joe Biden.