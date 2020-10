Ihre Beziehung zu dem jüngeren Bruder von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner brachte Karlie Kloss in der Vergangenheit jede Menge Kritik ein. Trotzdem sind das Model und der Investor seit zwei Jahren glücklich verheiratet. Nun sollen sie sogar ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Model Karlie Kloss ist angeblich schwanger. Die 28-Jährige erwartet dem "People"-Magazin zufolge ihr erstes Kind mit Ehemann Joshua Kushner. "Karlie ist überglücklich", zitiert die Zeitschrift eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Paares: "Sie wird die wunderbarste Mutter sein."

Kloss und der Investor Kushner feierten vor Kurzem ihren zweiten Hochzeitstag, das Paar hatte im Oktober 2018 in New York in einer kleinen Zeremonie geheiratet. Wenige Monate zuvor hatten sie sich verlobt. Im Juni 2019 folgte dann das große Fest, dieses Mal mit Stars wie Katy Perry und Orlando Bloom. Ihre Verlobung mit dem jüngeren Bruder von US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn sorgte damals für viel Kritik. Der 39-jährige Jared Kushner ist mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet.

Politisch entzweit

Wenngleich die Kushners mit der Trump-Familie verwandt sind, könnten ihre politischen Ansichten kaum unterschiedlicher sein: Jared ist ein Berater des US-Präsidenten. Joshua dagegen sagte dem "Esquire"-Magazin vor der Präsidentschaftswahl 2016, dass er "lebenslanger Demokrat" sei und nicht für Trump stimmen würde. Auch Kloss sorgte nun für Schlagzeilen, als sie den demokratischen Trump-Herausforderer Joe Biden auf Instagram unterstützte.

Der Vater der beiden Brüder, Charles Kushner, hat bereits eine Haftstrafe hinter sich. 2005 bekannte sich der Bauträger in 18 Fällen illegaler Wahlkampfbeiträge, Steuerhinterziehung und Zeugenmanipulation schuldig. Die Anklage wegen Zeugenmanipulation ergab sich aus seiner Vergeltungsmaßnahme gegen den Ehemann seiner Schwester, der mit Bundesermittlern zusammenarbeitete. Charles Kushner heuerte eine Prostituierte an, die seinen Schwager verführte. Die Aufnahmen dieser Begegnung ließ Charles Kushner an seine Schwester senden.