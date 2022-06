In den 90er-Jahren waren sie ein Paar, doch auch heute sind Kate Moss und Johnny Depp noch füreinander da. Nachdem das Model vor wenigen Tagen zu seinen Gunsten vor Gericht ausgesagt hat, besucht sie nun ein Konzert des Schauspielers.

Die Freundschaft zwischen Kate Moss und Johnny Depp scheint durch ihre Aussage vor Gericht in seinem Prozess wieder enger geworden zu sein. Wie unter anderem "Fox News" berichtet, waren die beiden nun sogar zusammen feiern. Demnach hat das Model den Schauspieler am Dienstag bei seinem Konzert in London besucht, nachdem er sie als seinen Gast eingeladen hatte. Die beiden waren in den 90er-Jahren vier Jahre lang ein Paar gewesen.

Depp wartet derzeit auf das Urteil in seinem Verleumdungsprozess gegen Amber Heard. Nachdem der Prozess vor dem Amtsgericht Fairfax County vergangene Woche an die Geschworenen übergeben worden war, reiste Depp nach London. Dort trat er zweimal hintereinander mit dem Gitarristen Jeff Beck auf - und erhielt dabei Standing Ovations.

Moss hatte vor einer Woche in dem Prozess per Videoschalte unter Eid ausgesagt. Das britische Model widersprach einer zuvor von Depps Ex-Frau getroffenen Behauptung, wonach der Schauspieler Moss während ihrer Beziehung angeblich eine Treppe hinuntergestoßen habe. Moss verneinte dies deutlich: "Nein, er hat mich nie irgendeine Treppe hinuntergestoßen, -getreten oder -geworfen."

Hat Heard seinen Ruf ruiniert?

Johnny Depp hat Amber Heard wegen eines Beitrags, den sie 2018 in der "Washington Post" veröffentlichte, auf 50 Millionen Dollar verklagt. Darin behauptete sie, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Ihren Ex-Mann hatte sie nicht namentlich erwähnt. Depp behauptet, der Beitrag habe dennoch seine Karriere ruiniert, seinen Ruf beschädigt und ihn dadurch viel Geld gekostet. Heard hat eine Gegenklage gegen ihren Ex in Höhe von 100 Millionen Dollar eingereicht.

Das Paar hatte 2015 geheiratet. Bereits 2016 trennten sich die beiden wieder. 2017 wurden sie geschieden. Beide Parteien haben sich unter anderem mehrfach gegenseitig der häuslichen Gewalt beschuldigt.