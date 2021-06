In "Mare of Easttown" verkörpert Kate Winslet eine Polizistin, die einen Mord aufklären muss.

Mit Herz und Verstand setzt sich Kate Winslet gegen unnatürliche Schönheitsideale ein. Das kann bei Dreharbeiten schon auch mal zu Konflikten führen. Etwa dann, wenn bei ihrem Aussehen künstlich nachgeholfen werden soll. So wie nun bei der Serie "Mare of Easttown".

Schauspielerin Kate Winslet ist inzwischen 45 und steht ohne Wenn und Aber zu ihrem Körper. So bestand sie etwa bei den Dreharbeiten zur gefeierten Crimeserie "Mare of Easttown" darauf, dass ihr Körper nicht retuschiert wird. Dies verriet Winslet nun in einem Gespräch mit der "New York Times".

Demnach wollte Regisseur Craig Zobel Winslets Bauch bei einer Sex-Szene mit Guy Pearce bearbeiten. Das jedoch ließ die Darstellerin der Polizistin Mare Sheehan nicht zu. "Wage es nicht", ließ Winslet den Regisseur stattdessen wissen.

"Kate, du kannst nicht ..."

Winslet setzt sich seit Längerem mit ihrem eigenen Körper und Gesicht gegen unerreichbare Schönheitsideale für Frauen ein. So lässt sie sich unter anderem vertraglich zusichern, dass Bilder, die sie in Frauenzeitschriften zeigen, nicht bearbeitet werden.

Auch ein Poster, mit dem für die HBO-Serie geworben werden sollte, ließ sie zweimal zurückgehen, weil es ihr zu stark bearbeitet war. "Sie sagten so was wie 'Kate, ernsthaft, du kannst nicht ...' und ich sagte: 'Jungs, ich weiß, wie viele Falten ich neben meinem Auge habe, bitte macht sie wieder dorthin.'"

Serienrolle ohne Filter

In "Mare of Easttown" spielt Winslet eine Kleinstadtpolizistin mittleren Alters, die einen Mord aufklären soll und sich dabei ihrer eigenen Vergangenheit stellen muss. Ihre Figur sollte dabei unbedingt natürlich wirken - und alles andere als geschönt. So soll die Crew extra Beleuchtung verwendet haben, die Winslets Haut fahler wirken lässt. Zudem soll sie sich bemüht haben, unvorteilhafte Kleidung für die Hauptfigur zu finden.

Für die Schauspielerin ist das einer der Gründe dafür, "warum sich die Leute so mit dieser Figur verbunden fühlen". Sie spiele eine funktionsfähige, aber auch fehlerhafte Frau - ohne Filter: "Ich glaube, danach haben wir gehungert."

Die 1975 geborene Winslet begann ihre Film- und Fernsehkarriere bereits als Teenager. Weltberühmt wurde sie 1997 durch ihre Rolle in "Titanic" an der Seite von Leonardo DiCaprio. 2009 wurde sie als beste Hauptdarstellerin in "Der Vorleser" mit dem Oscar ausgezeichnet.