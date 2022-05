Nach der Vorstellung seines neuen Streifens "Top Gun: Maverick" in Cannes ist Tom Cruise weiter nach London gereist. Hier erweisen ihm keine Geringeren als Prinz William und Herzogin Kate die Ehre. Zusammen mit dem Hollywood-Star feiern sie die Premiere des Films in Großbritannien.

Herzogin Kate ist zur "Top Gun: Maverick"-Premiere in London in Begleitung von gleich zwei Herren erschienen. So hatte sie nicht nur ihren Ehemann Prinz William an ihrer Seite, zu ihrem Gefolge gehörte auch Hollywood-Star Tom Cruise. Der Hauptdarsteller des Films verhalf der Herzogin dabei zu einem noch glamouröseren Auftritt, indem er ihre Hand hielt, während sie die Treppen hinaufstieg.

Cruise half der Herzogin die Treppen hinauf. (Foto: IMAGO/i Images)

Die 40-Jährige strahlte in einem schwarz-weißen schulterfreien Kleid von Roland Mouret. Dazu kombinierte Kate eine Clutch von Alexander McQueen, schwarze High Heels und Diamantohrringe von Robinson Pelham. Ihre langen Haare trug sie offen.

Prinz William kam in einem mitternachtsblauen Alexander-McQueen-Samt-Dinnerjacket und einer Smokinghose. Passend zur Premiere waren seine Samtschuhe in Anspielung auf den Film mit Miniatur-Kampfjets geschmückt.

"Ich liebe dieses Land"

Cruise zeigte sich von der Herzogin begeistert. Laut "Sky News" sprach er gegenüber Reportern von gemeinsamen Interessen. "Wir haben viel gemeinsam. Wir lieben beide England und wir lieben beide das Fliegen", so der Schauspieler. Außerdem äußerte sich der 59-Jährige über die "wunderschöne" Jubiläumsveranstaltung von Queen Elizabeth II. in Windsor vor einigen Tagen, an der er teilgenommen hatte. Er sei dem Vereinigten Königreich sehr verbunden, sagte Cruise. "Ich habe hier 40 Jahre lang Filme gedreht. Ich liebe dieses Land."

Zudem schwärmte Cruise davon, endlich wieder auf dem roten Teppich zu stehen. Besonders nach den vergangenen Jahren freue er sich, an solchen Veranstaltungen teilnehmen zu können. "Ich liebe, was ich tue, ich habe es immer genossen, und jetzt genieße ich es noch mehr", erklärte er.

Cruise ist nach mehr als 30 Jahren wieder in die Rolle des Kampfpiloten Maverick geschlüpft, den er 1986 im Original mit dem deutschen Titel "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" schon einmal verkörpert hatte. Zusammen mit Co-Stars wie Miles Teller, Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Val Kilmer, Jon Hamm und Glen Powell ist Cruise in der Fortsetzung des Kultstreifens ab 26. Mai auch in den deutschen Kinos zu sehen.